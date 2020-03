Koronavírus: kőkemény, eddig soha nem látott karanténokat vezetnek be

Minden egyes Izraelbe belépő embernek kötelező lesz karanténba vonulnia.

Az izraeli egészségügyi miniszter hétfő reggel elárulta, „valószínű”, hogy a nap folyamán a kormány bevezeti a koronavírussal kapcsolatos eddigi legszigorúbb állami intézkedést:

az Izraelbe érkezők Mindegyikének a határ átlépését vagy a repülőtérre érkezését követően automatikusan otthoni karanténba kell vonulnia.

Jákob Litzman az Izraelben befolyásos sajtóorgánumnak számító katonai rádiónak a Times of Israel szerint azt nyilatkozta, hogy a kormányban még fontolgatják a lépést, köztük annak gazdasági hatásait. Benjámin Netanjahu már vasárnap arról beszélt, hogy hamarosan nem lesz értelme újabb és újabb országokkal bővíteni a beutazási tilalom alatt állók listáját, érdemes lenne általános beutazási tilalmat bevezetni.

A háredi ultraortodoxokat képviselő párt színeiben politizáló Lizman álhírnek minősítette a Haarec azon értesülését, miszerint az általános beutazási korlátozást az Egyesült Államok érzékenységére való tekintettel találták ki – azaz a kormány nem akarja hű szövetségesét, Donald Trumpot magára haragítani azzal, hogy kipécézik az Izraelbe készülő amerikaiakat. A miniszter szerint Netanjahu beszélt is a kérdésről a koronavírus elleni védekezés kormányzati lépéseit összefogó Mike Pence alelnökkel, aki nem emelt kifogást egy ilyen drasztikus lépés ellen.

Az USA és Izrael közti közlekedés azért is kulcskérdés, mivel a világ két legnagyobb zsidó közösségéről van szó, és a Ben Gurion repülőtéren tavaly csak az USA-ból 1,8 millió utas fordult meg.

Izraelben hétfői adat szerint összesen 29 fertőzöttet tartanak nyilván, azonban közülük 14-et vasárnap este jelentettek be, ráadásul egyikükről nem tudták kideríteni, hol fertőződhetett meg a vírussal. A szám önmagában alacsony, de él az aggodalom, hogy a járványszempontból épp most lendületbe kerülő Egyesült Államokból Izraelbe utazó esetleges fertőzöttek Izraelben is további lökést adhatnak a koronavírus terjedésének.

A múlt héten záródott hagyományos, 18 ezer embert – köztük az amerikai és az izraeli politikai elitet – megmozgató amerikai–izraeli lobbikonferencián például három fertőzött ember is jelen volt. A konferencia március 3-i zárónapját követően több ezren utaztak Washingtonból Izraelbe, azonban az ő szűrésükkel kapcsolatos kérdésre az egészségügyi miniszter nem adott egyenes választ.

