Az Egyesült Államokban a demokraták hat, a republikánusok pedig öt tagállamában tartanak kedden előválasztásokat.

Idahóban, Michiganben, Mississippiben, Missouriban és az északnyugati Washington államban a demokraták és a republikánusok egyaránt voksolnak, Észak-Dakotában azonban csak a demokraták tartanak előválasztást.

Az elemzők és a politikusok a demokraták választásaira figyelnek, hiszen a Republikánus Pártban Donald Trumpnak gyakorlatilag nincs vetélytársa. Bár William Weld volt massachusettsi kormányzó még nem szállt ki a republikánusok elnökjelöltségéért folytatott kampányból, küzdelme esélytelen.

A Demokrata Pártban Bernie Sanders vermonti szenátornak és Joe Bidennek, az Obama-kormányzat egykori alelnökének párharca várható. Jóllehet Tulsi Gabbard hawaii képviselőnő még nem szállt ki az elnökjelöltségéért folyó harcból, elemzők szerint az ő esélye is a nullával egyenlő.

A szuperkeddi előválasztásokon elért sorozatos győzelmei után Joe Biden népszerűsége és támogatottsága nagyon megerősödött. A napokban őt biztosította támogatásáról két volt vetélytársa is: Kamala Harris kaliforniai szenátor és Cory Booker, New Jersey szenátora, aki hétfőn jelentette be, hogy Bident támogatja. Korábban mind Harris, mind Booker versenyben volt a demokraták elnökjelöltségéért. Amerikai sajtóértesülések szerint amennyiben Joe Biden lesz az elnökjelölt, alelnökjelöltjéül Kamala Harrist választja majd.

Joe Bidennek nemcsak a népszerűsége nőtt meg a szuperkeddi győzelmek után, hanem a kampányának felajánlott összegek is gyarapodtak. A New York-i milliárdos, Mike Bloomberg, miután a szuperkeddi rossz szereplés után kiszállt az elnökjelöltségért folyó versenyből, nyilvánosan azt ígérte, hogy jelentős pénzekkel támogatja majd a volt alelnök kampányát.

Bár kedden hat államban voksolnak, de az elemzők elsősorban a michigani eredményekre figyelnek. Már csak azért is, mert négy éve Bernie Sanders kampánya Michiganben kapott újult erőre, és ebben az államban le is győzte Hillary Clintont, akit később a párt elnökjelöltjévé választottak. A Politico című lap most azt írta: a keddi michigani megméretés rosszul végződhet a vermonti politikus számára, mert "ahogyan négy évvel ezelőtt az újjászületés, úgy most a temetés helyszíne lehet". A CNN hírtelevízió hétfői felmérése ugyanakkor arról számolt be, hogy a michigani választók mintegy 70 százaléka Bernie Sanderst támogatja. Bár a CNN elemzője szerint a szuperkeddi választási eredmények fényében várhatóan Michiganben sem egyértelmű a szenátor győzelme.

Bernie Sanders és Joe Biden a koronavírusos fertőzések terjedése ellenére nem mondta le egyetlen kampányrendezvényét sem. A volt alelnök hétfőn a déli Mississippiben, a vermonti szenátor a középnyugati Michiganben kampányolt.

A Fox televízió által Detroitban szervezett hétfő esti vitán Sanders – utalva az Obama-kormányzat bankmentő programjára – azzal támadta Bident, hogy alelnökként

kimentette a Wall Street szélhámosait, akik csaknem teljesen tönkretették országunk gazdaságát 12 évvel ezelőtt

Joe Biden közben Mississippiben – ahol nagy lélekszámú fekete közösségek élnek – az Obama-korszak eredményeit idézte fel. Mississippi fővárosában, Jacksonban, az egyik templomban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok "fordulóponthoz ért", mert az elmúlt három évben a társadalom peremére sodródottakkal, az elszigeteltekkel és az elnyomottakkal a kormányzat nem törődött.

(MTI)