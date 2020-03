Koronavírus: Úgy tűnik, lassan csak Magyarországon nem zárják be az iskolákat

Már Izraelben is bezárták az iskolákat – a spanyol kormány is ezen az állásponton van, Ausztriában is komolyan meghúzták, hogy ki mehet be suliba.

Izraelben március 13-tól bezárják az iskolákat és az egyetemeket, hogy ezzel csökkentsék az emberek közötti kontaktusokat, és így az új típusú koronavírus terjedését – jelentette a tizenhármas kereskedelmi televízió csütörtök esti híradása.

A televízió élő adásban közvetítette Benjámin Netanjahu miniszterelnök, valamint az átmeneti kormány több tagjának sajtótájékoztatóját, ahol bejelentették az iskolák bezárását.

Az egyetemi oktatás szüneteltetését távoktatással próbálják megoldani, és az általános- és középiskolások számára is terveznek internetes és televíziós tanórákat. Az eltérő tantervű iskolákat és a diákotthonokat, valamint az óvodákat és a bölcsődéket egyelőre nem zárják be, ezekről a továbbiakban fognak dönteni – mondta Netanjahu.

"Egy olyan világjelenség közepette vagyunk, amelyhez hasonló még nem volt Izrael állam létrejötte óta"

- jelentette ki a kormányfő, és felszólította az izraelieket, hogy a közeljövőben minél kevésbé érintkezzenek egymással, de segítsék egymást.

Ausztriában Kurz kancellár fogalmazott meg hasonló álláspontot az iskolák részleges bezárásáról. A tervek szerint az interneten folytatnák otthonról az oktatást.

A kancellár kifejtette: hétfőtől a felsőbb osztályok számára szünetel az oktatás, így a 14 évnél idősebbek otthon maradhatnak. Szerdától pedig a 14 év alattiaknak sem kell bemenniük, ha a szüleik meg tudják oldani elhelyezésüket. Ellenkező esetben bemehetnek az iskola épületébe, az intézmény biztosítja számukra a felügyeletet – tette hozzá.

Spanyolország szintén erre buzdítja autonóm tartományait: A spanyol kormány az oktatási intézmények átmeneti bezárását javasolja az autonóm tartományoknak – jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök a kabinet rendkívüli ülését követő madridi sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, az oktatás felfüggesztésének kérdésben a végső döntést a helyi kormányok hatásköre meghozni, és hangsúlyozta, hogy a központi kormány mindig a tudományos szakértők aktuális javaslatainak megfelelően teszi meg járványügyi intézkedéseit, javaslatait.

A hozzánk közeli országok közül Romániában és Szlovákiában már bezártak az iskolák, a Jobbik pedig azt követeli, hogy ezt az intézkedést itthon is tegyék meg.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay