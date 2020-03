Megfertőződött a koronavírussal Jair Bolsonaro brazil elnök, jelentette be a brazil Jornal O Doa. Ő az első államfő, akit a vírussal diagnosztizáltak a járvány kitörése óta – írja az Index.

A 64 éves Bolsonaro sajtósáról, Fabio Wajngarten már korábban kiderült, hogy koronavírusos. Wajngarten vírusfertőzöttsége azért is fontos, mivel ő is tagja volt Jair Bolsonaro Egyesült Államokba látogató elnöki delegációjának. Sőt, a brazil elnök kíséretében múlt szerdán ott volt a Donald Trump amerikai elnökkel és Mike Pence alelnökkel tartott személyes megbeszélésen is.

Az Index emlékeztetője szerint a brazil elnök szombat este találkozott Donald Trumppal is, az amerikai elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján, ahol különböző fotók alapján ki lehet jelenteni, hogy a két elnök elég közel is volt egymáshoz. Trump csütörtökön azt mondta az amerikai sajtónak, hogy ő nem aggódik.

BREAKING: #Brazil President Jair Bolsonaro Tests Positive for #CoronaVirus. He was in US and dined with Trump on Saturday, March 7.

He is highest ranking political leader to get COVID-19. https://t.co/1pm6YZ9wrT