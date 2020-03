Bill Gates minden energiáját csak a jótékonykodásra fordítja

Bill Gates már eddig is a feleségével, Melindával 2000-ben létrehozott alapítványával foglalkozott leginkább.

Végképp kiszáll a Microsoftból a 65 éves alapító, Bill Gates, miután lemondott az igazgatótanácsi tagságáról is.

A sokáig a világ leggazdagabb, most már a világ második leggazdagabb emberének tartott üzletember teljes egészében a jótékonykodásra akar koncentrálni.

Gates és a cég kapcsolatában ez a döntés nem hoz radikális változást. A cég vezérigazgatói posztjáról még 2000-ben, az elnöki pozícióról 2014-ben köszönt le, de mostanáig tagja maradt az igazgatótanácsnak.

Energiája jó részét már eddig is a feleségével, Melindával 2000-ben létrehozott alapítványnak szentelte. Közleménye szerint egészségügyi, fejlesztéspolitikai és oktatási programokkal, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemmel akar foglalkozni. Legutóbb például azt jelentették be, hogy egyszerű otthoni koronavírus-teszt fejlesztését támogatják, és adott 100 millió dollárt a vírus elleni küzdelembe is.

Cikk- és címlapkép: AFP

(bbc.com, 444.hu)