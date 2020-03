Újabb 22 személynél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzést Szlovákiában, és így 336-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma hétfő délig – jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az egészségügyi minisztérium adataira hivatkozva.

Az utóbbi napokban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma átlagban húsz körül alakult Szlovákiában: vasárnap 22, szombaton 23 volt. Hétfő délig mintegy 7500 vírustesztet végeztek el, ezek közül 7197 bizonyult negatívnak. Eddig már az ország minden területén regisztráltak fertőzötteket, többségük 30 év körüli, a legfiatalabb 2 éves, a legidősebbek pedig 70 év körüliek.

Lengyelországban ezentúl tömegessé fog válni a járvány – jelezte hétfői sajtóértekezletén Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter. Elmondta: míg hétfő délutánra a fertőzés 1984 igazolt esetét regisztrálták, a hét végéig ez a szám több ezerre fog emelkedni.

Közölte: a koronavírust az utóbbi időben már nem csak a karanténba helyezetteknél mutatták ki, a járvány már nem csak a gócpontokon belül, hanem minden irányban terjed. Elmondta: a megbetegedések aránya még mindig nem olyan, hogy a védőmaszk általános – vagyis minden, otthonán kívül tartózkodó személyre vonatkozó – használatát el kellene rendelni.

Hétfőn a hatóságok úgy döntöttek, hogy már nemcsak a koronavírus elleni harc frontvonalában álló járványkórházakat látják el védőeszközökkel. Rajtuk kívül más egészségügyi intézményeknek, a mentőknek, valamint a rendőrségnek és a határőrségnek most az állami készletekből több mint 5,2 millió védőmaszkot, közel 119 ezer maszkot, közel 32 ezer védőruhát és egyéb, nagy mennyiségű eszközt szállítanak – közölte Szumowski.

Elmondta: eddig összesen 46 és fél ezer genetikai vírustesztet végeztek. E heti kapacitás napi 5 ezer teszt lesz, ezek kiértékeléséhez országszerte 46 laboratórium áll rendelkezésre, emellett több tízezer, kevésbé megbízható gyorstesztet is végezhetnek. A szakkórházak jelenlegi befogadóképessége 10 ezer fekvőhely, mintegy 1200 lélegeztetőgép, ebből most 1300 ágyat és 50 darab lélegeztetőgépet használnak fel – mondta el a miniszter.

Szlovéniában a járvány elleni védekezés jegyében több mint kétszáz elítéltnek nem kell visszatérnie a szlovén börtönökbe – közölte a helyi sajtó hétfőn.

Lilijana Kozlovic igazságügyi miniszter elmondta: mindenkit, aki ideiglenesen elhagyhatta a büntetés- végrehajtási intézetet, biztonsági ellenőrzésnek vetettek alá, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy ismét bűncselekményt követnének el.

Ideiglenesen 68 fogvatartott kapott eltávozási engedélyt, 15-en pedig idő előtt szabadulhattak. Közel 130 elítéltet – akik a börtönvezetés engedélyével már korábban eltávozáson voltak – két héttel ezelőtt értesítettek arról, hogy addig nem kell visszatérniük a börtönbe, míg a járvány el nem csendesedik.

Olyan elítéltekről van szó, akik nem veszélyesek a környezetükre, és főleg gazdasági bűncselekményeket követtek el, amelyeket be is ismertek – írták a lapok.

Georgiában március 31-től helyi idő szerint este kilenc órától reggel hat óráig kijárási tilalmat vezetnek be – jelentette be Giorgi Gaharia miniszterelnök hétfőn. A dél-kaukázusi országban emellett leállítják a belföldi közlekedést és a városi közösségi közlekedést, beleértve a metróhálózatot is, és megtiltják, hogy három embernél többen gyülekezzenek. Ez utóbbi szabály alól kivételt egyedül az élelmiszerboltok és gyógyszertárak képeznek, persze ott is be kell tartani a távolságtartásra vonatkozó előírásokat. A városok és települések közötti közlekedést felfüggesztik. A járványügyi intézkedések kedden reggel nyolc órától lépnek életbe.

Tbilisziben és más nagyvárosokban a hadsereg és a belügyminisztérium erői ellenőrző pontokat állítanak fel a karanténelőírások betartatására. A kormányfő tájékoztatása szerint ezeken a pontokon hőkamerákkal fogják ellenőrizni az emberek testhőmérsékletét.

A 3,7 millió lakosú Georgiából eddig száz fertőzöttet jelentettek. A betegségnek eddig nem voltak halálos áldozatai, tizennyolcan pedig meggyógyultak.

Moldovában hétfő délutánra 35-tel 298-ra emelkedett a fertőzöttek száma, ketten elhunytak, tizenhárman pedig meggyógyultak – közölte Viorica Dumbraveanu egészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a kór belföldi terjedésének legfőbb oka, hogy egyesek nem tartják be az orvosoknak és az egészségügyi hatóságoknak a karanténra vonatkozó javaslatait. Moldovában március 17-én vezették be a járványügyi veszélyhelyzetet, egyelőre május 15-i határidővel.

(MTI)