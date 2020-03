Néhány lelkipásztor úgy gondolja, hogy az üvöltözéssel el lehet űzni a koronavírust

Amerikai prédikátorok, megpróbálták kiátkozni hangos kiabálással a koronavírust az országból. Valószínűleg nem túl sok sikerrel.

Kenneth Copeland amerikai evangéliumi lelkész a segédjével – a Trump elnök ideológiaideálját megtestesítő pankrációhoz hű stílusban – ítéletet mondott az új koronavírusra, kiűzve a nemzet testéből:

A járvánnyal üvöltöző prédikátorról készült videót itt lehet megnézni, érdemes is:

What do you think Jesus would do once He sees what is being done In His Name by these ”christian pastors”?

"In the name of Jesus... I execute judgment on you, COVID-19!... It! Is! Finished! It! Is! Over!"pic.twitter.com/TlzXyDdrJp