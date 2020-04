Szakértők szerint akár tízmillió, a hivatalos szám tízszerese is lehet a fertőzöttek száma világszerte

Az lehet a legnagyobb gond, hogy nem végzünk elég tesztet.

„Világszerte egymillió fertőzés történt. De úgy gondoljuk, hogy a valódi szám ötször vagy tízszer nagyobb”

– nyilatkozta Brendan Murphy.

Az ausztrál főorvos szerint ez azért is következhet be, mert egyes területeken nem végeznek elegendő tesztet – a WHO fel is szólította az országokat, hogy nagyobb mennyiségben szűrjék az embereket.

Murphy továbbá elmondta, hogy a halálozások száma azért is tér el jelentős mértékben országonként, mert sokkal több fertőzött van, mint amennyit számon tartanak.

