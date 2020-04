Nincs elég lélegeztetőgép, katasztrofális helyzetbe kerülhet New York állam

Az új típusú koronavírus okozta a Covid-19 betegség eddig csaknem háromezer halottat követelt New York államban – - mondta el Andrew Cuomo, New York állam kormányzója pénteken a szokásos napi sajtótájékoztatóján.



Fotó: Youtube

A kormányzó kijelentette: a csütörtök volt eddig a legszomorúbb nap, mert az általa irányított államban egyetlen nap alatt 562 ember halt bele a betegségbe. New York államban ezzel csaknem háromezer főre emelkedett a betegség halálos áldozatainak száma.

A diagnosztizált fertőzések száma több mint 102 ezer. Andrew Cuomo kifejtette, hogy

még több halálos áldozatra számít, részben a vírus rendkívül gyors terjedése miatt, részben pedig azért, mert nincs elegendő lélegeztetőgép és kórházi ágy.

"A kórházak ma már gyakorlatilag egyetlen nagy intenzív osztállyá alakultak" – mondta. További segítséget kért, s nemcsak a szövetségi kormánytól, hanem a többi amerikai tagállamtól is. "Mindannyian amerikaiak vagyunk, függetlenül attól, hogy New Yorkban, vagy Kaliforniában élünk" – fogalmazott. A The Wall Street Journal című lap értesülései szerint a Trump-kormányzat a járvány elleni küzdelemre létrehozott alapból várhatóan kifizeti – majd közvetlenül a kórházaknak – azoknak a koronavírusos betegeknek a kezelési költségeit, akiknek nincs egészségbiztosításuk.

Szintén lapértesülések szerint a kormányzat arra készül, hogy előírja a maszkok viselését. Deborah Birx, járványügyi szakértő, a kormányzati munkacsoport egyik tagja egy televíziós interjúban pénteken kifejtette:

a járvány kitörésekor maguk az orvosok és a járványtani szakértők sem voltak tisztában azzal, hogy milyen veszélyesen fertőző az új típusú koronavírus.

Utalt arra, hogy a vírus a fertőzöttség első napjaiban a legveszélyesebb, mert a megfertőződött személynek nincsenek tünetei, de fertőz.

Az Egyesült Államokban a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint pénteken – washingtoni idő szerint délelőtt – több mint 245 ezer regisztrált fertőzöttje és több mint 6 ezer halálos áldozata volt a Covid-19 nevű, a vírus okozta tüdőgyulladásos betegségnek.

(MTI)