A brit Sky News információi szerint „extrém beteg” az 55 éves Boris Johnson brit miniszterelnök és nagyon valószínű, hogy lélegeztető gépre kerülhet – írta meg a Portfolio.

A lap hozzáteszi, a brit sajtó beszámolója szerint folyamatos lélegeztetésre kerülhet Johnson, ahogy nagyon sok koronavírus fertőzöttnél eljutnak eddig a fázisig a folyamatok, hiszen a tüdőt támadja meg a betegség, így sokan képtelenek önerejükből lélegezni

A hétfő esti hírek még arról szóltak, hogy intenzív osztályon kezelik Boris Johnsont. A brit miniszterelnököt az új koronavírus okozta betegség miatt szállítottak kórházba. A Downing Street hétfő este közölte, hogy Johnson állapota romlott, de akkor azt írták, hogy "jelenleg nem szorul művi lélegeztetésre".

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint Johnson kérésére Dominic Raab külügyminiszter vette át a miniszterelnöki feladatok ellátását.

Johnsonról március 26-án állapították meg, hogy megfertőződött a Covid-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, miután a vírus okozta betegség enyhe tüneteit észlelte magán. A kormányfőt azonban vasárnap este a londoni St. Thomas kórházba szállították, miután betegségének egyes tünetei meglehetősen makacsnak bizonyultak. E tünetek közé tartozik a magas láz.

A Downing Street szóvivője még hétfő délután is azt hangsúlyozta, hogy Johnsont nem sürgősséggel, hanem kivizsgálásra vitték kórházba orvosának tanácsára.

Napközben Boris Johnson maga is azt tudatta a Twitteren közzétett üzenetében, hogy

jó hangulatban van, dolgozik, és folyamatosan tartja a kapcsolatot kormányának és stábjának tagjaival.

A kormányfői hivatal illetékesének esti beszámolója szerint azonban a miniszterelnök állapota romlott, és az őt kezelő orvosi stáb javaslatára intenzív osztályra vitték át. A Downing Street szóvivője szerint jóllehet Johnson jelenleg nem szorul művi lélegeztetésre, abból a meggondolásból vitték át az intenzív osztályra, hogy ha mégis lélegeztetőgépre lenne szüksége, az a közelében legyen.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a konzervatív párti miniszterelnök eszméleténél van, és személyesen kérte meg Dominic Raab külügyminisztert, hogy gyógykezelésének idejére vegye át a miniszterelnöki feladatok ellátását.

Hozzátette:

Johnson kitűnő orvosi ellátásban részesül.

A jelenlegi brit kormányban nincs miniszterelnök-helyettesi tisztség, de Dominic Raab az "első miniszter" – First Secretary of State – címet is viseli. Ez azt jelenti, hogy rangban az összes többi kabinettag felett áll, és így gyakorlatilag Boris Johnson után a brit kormány második legmagasabb rangú tagja.

Raab hétfő este a BBC televíziónak adott rövid nyilatkozatában megerősítette:

Johnson személyesen kérte meg, hogy vegye át a miniszterelnöki feladatok ellátását.

A külügyminiszter elmondta: a kormány folytatja munkáját, a miniszterelnök biztos kezekben van, ragyogó orvosi stáb kezeli, és a kormányzati munka továbbra is a koronavírus okozta járvány leküzdésére összpontosul.

Hozzátette: a kormány "hihetetlenül erős csapatszellemmel áthatva" sorakozik fel a miniszterelnök mögött és mindent megtesz Boris Johnson utasításainak végrehajtására.

Hétfő este a brit politikai pártok vezetői egymás után kívántak mielőbbi gyógyulást a kormányfőnek.

Jókívánságait fejezte ki Sir Keir Starmer, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt újonnan megválasztott vezetője és Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is, akinek egyébként folyamatosan éles vitái vannak Johnsonnal a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) és a skót kormány által szorgalmazott újabb függetlenségi népszavazás kiírása ügyében.

Sturgeon a Twitteren közzétett üzenetében közölte: az ő és a Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) gondolatai most a brit miniszterelnökkel és családjával vannak. "Reméljük és kívánjuk gyors felépülését" – írta a skót miniszterelnök.

Carrie Symonds, Boris Johnson várandós élettársa a hétvégén, ugyancsak a Twitteren közzétett bejegyzésben tudatta, hogy ő is észleli magán a koronavírus-fertőzés fő tüneteit, és emiatt az elmúlt hetet ágyban töltötte.

Hozzátette, hogy nem volt szükség szűrővizsgálatra, és az egyheti ágynyugalom után már erősebbnek érzi magát, állapota javul.

Boris Johnson szóvivője február végén jelentette be, hogy a 32 éves Carrie Symonds – akit a kormányfő nemrégiben eljegyzett – várandós, és a pár közös gyermekének születése a nyár elejére várható.

Forrás: Portfolio, MTI