Rendőrök verték szét a hiányos felszerelés miatt tiltakozó orvosok sztrájkját

A koronavírus-járvány néhány régióban már kezelhetetlen, az orvosok ülősztrájkot tartottak Pakisztánban.

Tucatnyi orvos tüntetett a napokban Pakisztánban, mert megfelelő védőfelszerelés nélkül, siralmas egészségügyi állapotok mellett kénytelenek harcolni a koronavírus ellen. Az orvosok ülősztrájkot tartottak, vagyis még csak nem is történt erőszakos cselekmény.

Ennek ellenére a kivonuló rendőrök brutálisan léptek fel a tüntető orvosok ellen: gumibotokkal és fegyverekkel ütötték őket. Egy bántalmazott orvos azt mondta, a rendőrök néhány napja még tisztelegtek előttük, amiért a járvány ellen harcolnak, most pedig verik őket. A férfi arról is beszámolt, hogy a védőfelszerelés hiánya mellett az is gondot okoz, hogy az állami kórházakban nincs elkülönített osztálya a koronavírus-betegeknek.

Pakisztánban igen kevés tesztet végeznek, miközben az izgazolt fertőzöttek száma már a négyezret is átlépte. A tüntető orvosok szerint ennél azonban többen lehetnek, akik hordozzák a betegséget, ezért is lenne nagyon fontos, hogy legalább őket védjék.

Cikk- és címlapkép: AFP

(theguardian.com, hvg.hu)