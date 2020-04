Újabb két országban javult a koronavírus-helyzet – van, ahol a szigorításokon is enyhítettek

Németországban és Spanyolországban is úgy tűnik, kezd stabilizálódni némileg a helyzet.

Tovább csökkent az új típusú koronavírust hordozó igazolt fertőzöttek száma Németországban a hivatalos hétfői adatok szerint.

A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) kimutatása alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírust hordozó igazolt fertőzöttek száma 57 606-ról 55 917-re csökkent, és 60 200-ról 64 300-ra emelkedett a gyógyultak, vagyis mindazon regisztrált fertőzöttek száma, akiknek szervezetében már nem lehet kimutatni a kórokozót.

Az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) hétfő délelőttig 123 016 embernél mutatták ki, ami 2537 esettel, 2,10 százalékkal több az egy nappal korábbinál.

Az új igazolt fertőzések száma az egymás utáni harmadik napon csökkent.

A gyógyultak száma viszont jelentősen, 4100 esettel, 6,81 százalékkal nőtt az egy nappal korábbihoz képest.

Spanyolországban is javul a helyzet: Néhány ágazatban enyhít a koronavírus terjedése miatt bevezetett szigorításon a kormány, így például a gyárakban, az építkezéseken és egyes szolgáltatásokban a dolgozók visszatérhetnek a munkahelyeikre, de be kell tartaniuk a szigorú biztonsági irányelveket. A többieknek viszont továbbra is otthon kell maradni.

Forrás: MTI/Magyar Hang

Kép: Pixabay