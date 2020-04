A következő hétvégén is kijárási tilalom lesz Törökországban

Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn közölte, hogy a jövő hét végén is hétvégén is kijárási tilalmat léptetnek életbe és ha szükségét látják, a rendelkezést a következő hétvégéken is fenntartják a koronavírus-járvány terjedésének feltartóztatására.



Fotó: Youtube

A kis-ázsiai országban péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalom volt érvényben a 30 legnagyobb városban – köztük Isztambulban és Ankarában –, valamint a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja és ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. Az intézkedés 63 millió 640 ezer embert érintett.

A szóban forgó városok a személyforgalom előtt április 3. éjfél óta zárva vannak. Az újabb intézkedés tovább szigorította azt az országos szintű kijárási korlátozást is, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.

Az országban hétfőn több százzal csökkent az újonnan igazolt fertőzöttek száma, 4039 koronavírusos esetet jegyeztek, így számuk 61 049-re nőtt. A kórokozóval diagnosztizáltak napi száma szombaton érte el az eddigi csúcsot, akkor 5138 volt, majd vasárnapra 4789-re mérséklődött.

A Covid-19 betegségben 98-an haltak meg hétfőn, a halálos áldozatok száma 1296-ra emelkedett – közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter.

Jelenleg 1786 beteget kezelnek intenzív osztályon, 121-gyel többet, mint vasárnap, lélegeztetőgépen 1063-an vannak, ami 85-tel magasabb az előző napinál.

A gyógyultnak minősítettek száma az eddigi második legmagasabb értékkel nőtt, 511-gyel 3957-re.

Törökországban az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették, leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték.

(MTI)