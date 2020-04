Mun Csungin, a dél-koreai nemzetbiztonsági főtanácsadó szerint nincs alapja a Kim Dzsongun súlyos betegségéről, szívműtétéről szóló pletykáknak.

Él és virul

- mondta az észak-koreai diktátorról, akinek a hol- és hogylétéről utoljára április 11-én adott hírt a kommunista rezsim hivatalos hírügynöksége.

Kim eltűnése óta terjednek vad pletykák arról, hogy talán már cselekvőképtelenné is vált. A pletykák hitelességét az amerikai hírszerzők is megkérdőjelezték már, ugyanis nem tapasztalták jelét semmilyen mozgolódásnak az észak-koreai hadsereg berkeiben, pedig ha Kimmel bármi történne, az bizonyosan mozgolódáshoz vezetne az országot uraló hadsereg köreiben is.

(444.hu)