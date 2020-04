Az amerikai törvényhozás alsóházának demokrata párti elnöke is támogatásáról biztosította hétfőn a korábbi alelnök Joe Biden elnökjelöltségét.

Hétfőn közzétett videóüzenetében Nancy Pelosi kijelentette: Biden "különleges elnök" lesz, aki szerinte "tudja, hogy hogyan kell elvégezni a munkát".

A házelnök úgy vélekedett, hogy "a koronavírus-válság közepette Joe az észszerűség és az állhatatosság hangja volt, a válságból kivezető világos utat mutatva nekünk". Pelosi megfogalmazásában Biden "a reménység és a bátorság, az értékrend, a hitelesség és a feddhetetlenség megtestesítője".

Válaszában Biden hangsúlyozta: "különösen nagy megtiszteltetésnek" tartja a házelnök támogatását. A Demokrata Párt nyáron tartandó elnökjelölt-állító konferenciáján várhatóan Joe Bident választják a párt elnökjelöltjének, és ezzel a republikánusok szintén nyáron megválasztandó jelöltje, a hivatalban lévő elnök, Donald Trump kihívójának.

Az elmúlt hetekben a Demokrata Párt befolyásos személyiségei, köztük Barack Obama volt elnök, valamint az elnökjelöltségért folytatott küzdelemben korábbi vetélytársai – például Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor – egymás után biztosították támogatásukról a 77 éves Bident.

Elemzők felhívják a figyelmet arra, hogy az egykori alelnöknek nemcsak a kampány koronavírus-járvány miatti nehézségeivel, hanem egy másik, új problémával is meg kell birkóznia, egy Tara Reade nevű nő ugyanis nemrég azzal vádolta meg, hogy 1993 nyarán szexuálisan zaklatta őt. Biden akkor szenátorként tevékenykedett, Reade pedig csapatának munkatársa volt. A napokban több médiumban is elmondta a történtek általa vázolt változatát, áprilisban pedig a rendőrségen is bejelentést tett. Igaz, ebben nem említette név szerint Bident.

A zaklatás egyáltalán nem történt meg

- reagált a vádra Kate Bedingfield, Joe Biden szóvivője.

A The New York Times című lap megszólaltatta Biden akkori munkatársait. Többségük azt állította, hogy nem tud a zaklatásról, de akadt olyan is, aki megerősítette Tara Reade vádjait.

(MTI)