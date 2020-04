Az indiai Kerala állam egyik falujában, Thanneermukkomban a lakosoknak esernyőket kell hordaniuk maguknál, hogy így könnyebben tudják megtartani egymás között a távolságtartást.

Kreatív ötlettel állt elő egy indiai település, ahol a helyieknek kötelező esernyőt hordaniuk maguknál, hogy ezzel meg tudják tartani egymás közt a néhány méteres távolságot. A helyi önkormányzat 10000 esernyőt oszt ki, valamint a lakosok kapnak két szájmaszkot is.

To enforce physical distancing, Thaneermukkom GP in Alappuzha, mandates that everyone hold umbrella when they go out of houses. Two opened umbrellas, not touching each other, will ensure minimum distance of one meter from one another. Umbrellas distributed at subsidized rate. pic.twitter.com/6qir4KXPSL