Előkerült Kim Dzsong Un

Szárnyra keltek olyan híresztelések, melyek szerint Kim már meghalt.

Húsz nap után először jelent meg a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető az utóbbi hetekben nem vett részt több fontos eseményen.

A KCNA észak-koreai hírügynökség beszámolója szerint Kim Dzsong Un egy műtrágyagyár megnyitóján jelent meg, s ő vágta át a díszszalagot.

A gyár munkásai viharos éljenzésben törtek ki, amikor meglátták a vezetőt

– írta a KCNA. A KCNA beszámolójának igazságtartalmát ugyanakkor nem lehet megítélni, mivel a hírügynökség egyelőre nem csatolt fényképeket az állítólagos gyáravatásról.

A mostani alkalom előtt Kim legutóbb az uralkodó párt politikai bizottságának ülésén jelent meg nyilvános eseményen, április 11-én. Az utóbbi hetekben több olyan hír is megjelent, amely szerint az észak-koreai diktátoron műtétet hajtottak végre, s ez után állapota romlani kezdett. Szárnyra keltek olyan híresztelések is, melyek szerint Kim már meg is halt.

Cikk- és címlapkép: MTI/AP/Kin Cheung

(bbc.com, hvg.hu)