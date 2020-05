A Trónok harca Ser Addam Marbrandja, BJ Hogg mindössze 65 éves volt.

BJ Hogg mögött szép karrier áll, a Game of Thrones mellett játszott olyan produkciókban, mint a The Secret, Holby City, The Woman in White, és a The Windermere Children.

A színészt rajongóin túl felesége, Elish és két gyermeke, Nathan és Abigail is gyászolja.

