Egy kórházban a holttestek mellett kezelték a koronavírusos betegeket – itt van a kiszivárgott videó

Az indiai eset nagy botrányt kavart.

Megrázó videót tettek közzé a közösségi oldalakon egy indiai járványkórházból, ahol féltucatnyi holttest mellett kezelik a koronavírusos pácienseket. Sokan attól tartanak, ez rámutat, hogy az ország egészségügyi ellátórendszere mennyire nem volt felkészülve a járványra.

A felvétel szerint a mumbai kórházban az orvosok úgy látják el a betegeiket, hogy közvetlenül mellettük fekete zsákokba csomagolva hevernek a holttestek. A videóban az is látható, hogy a páciensek hozzátartozói ott járkálnak a kórteremben.

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW