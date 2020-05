Tömeges és ingyenes antitestszűrés kezdődött pénteken Moszkvában, a Covid-19 járvánnyal szembeni populációimmunitás fokának meghatározására.

Az átvizsgálás során háromnaponta mintegy 70 ezer, véletlenszerűen kiválasztott helyi lakost hívnak be mintavételre. A szűrésen való részvétel önkéntes a több mint 12 millió lakosú orosz fővárosban.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a tesztelés fel fogja tárni a valós járványhelyzetet, és ezen információk alapján határozni lehet majd az ellene folytatott küzdelem taktikájáról és stratégiájáról. Rámutatott: sokan anélkül kapták el a vírust, hogy tudatában lettek volna.

Oroszországban péntekig több mint 6,4 millió, az elmúlt egy napon pedig 225 ezer tesztet végeztek. Koronavírus-fertőzés gyanújával 256 ezer embert tartanak megfigyelés alatt.

Az országban egy nap alatt 10 598-cal 262 834-re nőtt az aktív esetek száma, amely pénteken 202 109 volt. A napi növekmény 4,2 százalékos. Az előző nap 9974 új estet jelentettek, ami 4,1 százalékos növekedést jelentett.

A halálozások száma országosan 113-mal 2418-ra – eddig ez volt a legmagasabb halálozási adat –, a gyógyulásoké 4696-tal 58 226-ra emelkedett. Moszkvában az ismertté vált estek száma 4 748-cal 135 464-re (ez 3,6 százalékos növekedést jelent), a halottaké 68-cal 1358-ra, a gyógyultaké pedig 1235-tel 24 562-re emelkedett.

A fertőzés reprodukciós rátája (azon személyek száma, akiket egy Covid-19-beteg megfertőzött karanténba zárása előtt) az eddigi legalacsonyabb értékre, országosan 0,94-re, Moszkvában pedig 0,84-re csökkent.

Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnedzor) vezetője úgy vélekedett, hogy a járványhelyzet "a jelek szerint stabilizálódik", de ezzel együtt nem lehet egyidejűleg feloldani a korlátozásokat. Veronyika Szkvorcova a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség igazgatója kijelentette, hogy Oroszország elérte a járvány csúcsát, a kórházakba kevesebb koronavírus-fertőzött érkezik. Az is elmondta, hogy a Covid-19 átlagos lappangási ideje 5-5 és fél nap.

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter jelentést tett Vlagyimir Putyin elnöknek arról, hogy az orosz hadsereg az ország 15 régiójában befejezte mind a 16 többfunkciós egészségügyi központ építését. Ezekben 1600 Covid-19-fertőzött ápolását kezdhetik meg haladéktalanul, de később katonák és civilek más betegségeinek kezelésére is alkalmasak lesznek.

A katonai tárca vezetőjének beszámolója szerint az országban a járványhelyzet ellenére rendben folyik a sorozás.

Sojgu közölte, hogy a járvány elleni védekezést Olaszországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában segítő orosz katonai kontingensek befejezték küldetésüket. Az orosz szakértőket szállító utolsó repülőgép pénteken szállt fel Veronából. A katonai tárca vezetője szerint a hadsereg az orosz régiókban is kész csatlakozni a járvány elleni harchoz.

Putyin pénteken ismételten figyelmeztette a régiók és a kórházak vezetését, hogy fizessék ki az egészségügyi alkalmazottaknak a számukra a Covid-19 elleni küzdelem miatt központilag folyósított pótlékokat. Arra intette őket, hogy ne kössék a kifizetést bürokratikus részletekhez, mert a pénz mindenkinek a koronavírus-betegek ápolásáért jár.

A nyugat-szibériai Kemerovo megye Anzsero-Szudzsenk városának mentősei hétfőtől éhségsztrájkot helyeztek kilátásba arra az esetre, ha nem kapják meg járandóságukat. Kifogásolták, hogy a pótlékot csak azoknak fizették ki, akik bizonyítottan Covid-19-fertőzötteket szállítottak be, a többiekét visszatartották.

Szergej Lavrov külügyminiszter az RBK hírportálnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a koronavírus elleni vakcinának, amint elkészül, az egész emberiség számára elérhetővé kell válnia, nem pedig olyan eszközzé, amelyet geopolitikai haszonszerzésre lehet felhasználni. A diplomata szerint most a felelősök keresése helyett a gyógymód kidolgozására kellene összpontosítani.

A The New York Times és a Financial Times azon vádjára reagálva, miszerint Moszkva a valósnál alacsonyabb halálozási számokat közöl, Lavrov kizárta az ilyen manipuláció lehetőségét. Kijelentette, hogy a diplomáciai tárca nem kíván lépéseket tenni a két lap ellen, az ügy kivizsgálása a tömegtájékoztatási hatóság (Roszkomnadzor) hatásköréhez tartozik.

Az állította, nem hallott olyan javaslatról, amelynek értelmében a két lap tudósítóinak akkreditációját vissza kellene vonni, ha a szerkesztőségük nem közöl cáfolatot Moszkva követelésének megfelelően.

Úgy vélekedett, az a tény, hogy a SARS-Cov-2 vírus Kínában jelent meg először, nem szolgáltathat alapot a Peking ellen bevezetendő amerikai szankciókhoz. Rámutatott: a kínai kormány már december végén közölte, hogy Vuhanban járvány van, ezért azzal vádolni, hogy információt próbált meg eltitkolni, "minimum nem korrekt".

Emlékeztetett rá, hogy februárban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői felkeresték a járvány epicentrumát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a WHO 2100 szakemberének mintegy harmadát azoknak a nyugati országoknak az állampolgárai alkotják, akik a legélesebben bírálják Pekinget, Kína pedig kevesebb mint 40 fővel képviselteti magát.

Az Orosz Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága pénteken úgy határozott, hogy a nemzeti bajnokság és a kupa mérkőzései június 21-én, nézők nélkül indulnak újra.

(MTI)