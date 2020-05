Olaszország megnyitja határait

Június 3-ától válik teljesen szabaddá a mozgás országon belül is.

A szóban forgó országok állampolgárainak az Olaszországba való belépés után karanténba sem kell vonulniuk, és nem kell igazolniuk, hogy mentesek a koronavírustól. Más országokból továbbra is tilos lesz majd belépni Olaszországba.

Az olaszországi korlátozások a legszigorúbbak közé tartoztak, egyebek között csak kivételes esetekben lehetett az országból ki, illetve az országba belépni. Olaszországot érintette először a legsúlyosabban a járvány Európában, és elsőként vezette be a szigorú kijárási korlátozásokat is a kontinensen.

Egyes tartományok szerették volna, ha ez előbb megtörténik, de Giuseppe Conte miniszterelnök nem engedett ennek a nyomásnak, elkerülendő a járvány egy második hullámát.

Egy korábbi döntés értelmében

május 18-tól újraindul a kereskedelem, a vendéglátás, újranyitnak a templomok, a múzeumok és a strandok is, de továbbra is be kell tartani a szigorú higiéniai és távolságtartási szabályokat. Egyúttal hétfőtől lehetővé válik a tartományokon belüli szabad mozgás.