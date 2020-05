Zavargás tört ki Minneapolisban, miután egy férfi rendőri intézkedés közben halt meg

A férfit termékhamisítással gyanúsították, egy rendőr az elfogása után több percig térdelt a nyakán, míg a férfi annyit tudott mondani, hogy nem kap levegőt – kórházba szállítás után állapították meg a halálát. A négy intézkedő rendőrt kirúgták.

A CBS News cikke szerint zavargások törtek ki Minneapolisban kedden, miután egy 46 éves afro-amerikai férfi (George Floyd) rendőri intézkedés következtében halt meg.

Megrongált rendőrautón pózoló tüntető Minneapolisban 2020. május 26-án

Fotó, címlapi kép: EPA/CRAIG LASSIG

A 444 vonatkozó cikke szerint a férfira termékhamisítás miatt hívták ki a rendőröket egy üzlethez, a rendőrök egyike pedig a megbilincselt férfi nyakán térdelt jó öt percen keresztül, miközben az folyamatosan azt hajtogatta, hogy nem kap levegőt. Az intézkedést szemlélő járókelők is kérték a rendőrt, hogy szállljon le a férfi nyakáról, ám ez addig nem történt meg, amíg a férfi mozdulatlan nem lett, halálát kórházba szállítás után állapították meg. Az erről készült felvétel május 25-én került fel az internetre és azonnal botrányt okozott.

Forgery is NOT a crime punishable by death. This is not only #POLICEBRUTALITY, it is MURDER! First Eric Garner, now this. We must put an end to the senseless killing of our Black men! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/oIgyohfDLL — Benjamin Crump, Esq. (@AttorneyCrump) May 26, 2020

Emiatt százak gyűltek össze abban a kereszteződésben, ahol az eset történt.

A tömeg a közeli rendőrőrsöt is megdobálta kövekkel és egyebekkel, az őrs épületét grafitikkel festették le, több rendőrautóban is kár keletkezett, egy rendőr megsérült.

George Floyd's death sparks massive protests in Minneapolis https://t.co/D5FVbFOuJi pic.twitter.com/kOvCcSSG3I — CBS News (@CBSNews) May 27, 2020

A rendőrség a tömeget könnygázzal és gumilövedékkel oszlatta helyi médiajelentések szerint, az egyik újságírót is meglőtték a combján.

More unrest tonight in Minneapolis as protesters take to the streets over the murder of #GeorgeFloyd by local police.

Minneapolis Mayor Jacob Frey has seen to the firing of 4 officers but there is still no mention of charges being brought. pic.twitter.com/zs0gfQpYsn — Frank Calhoun (@Phrygian0) May 27, 2020

A város polgármestere közben bejelentette, hogy a négy intézkedő rendőr ellen vizsgálat indult, valamint azonnali hatállyal kirúgták őket.

(CBS News, 444)