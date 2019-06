Király Gábor beszkennelte és közzétette az Orbán Viktortól kapott levelet

A miniszterelnök is gratulált a kapuslegenda pályafutásához.

Egy Orbán Viktortól kapott levelett osztott meg honlapján Király Gábor. A levélben Orbán gratulál neki a hosszú és eredményes pályafutásához.

Ez áll benne:

Tisztelt Király Gábor Úr!

Végy egy jó kapust – mondja a régi bölcsesség, amellyel az öltözők és a lelátók népe is egyetért, hiszen olyan hitet és tartást, mint egy kapus, senki más nem tud adni a csapatnak.

Nem felejtjük, hogy Ön az első válogatott meccsén rögtön tizenegyest fogott, és még negyvenedik évét taposva is kivédte a csatárok szemét az Európa-bajnokságon. A magyar sportrajongók nevében szeretném megköszönni, hogy klubszinten és a válogatottban, a pályán és az edzéseken is mindig magával ragadó lelkesedéssel és nagy alázattal dolgozott csapatai sikeréért, miközben a Király Szabadidősport Egyesület és a Kapus-suli megalapításával a hazai utánpótás-nevelésből is kiveszi a részét.

Engedje meg, hogy profi labdarúgó pályafutásához még egyszer gratuláljak, eddigi munkáját megköszönve ezúton kívánjak Önnek sok sikert a magyar labdarúgás szakmai berkeiben is.