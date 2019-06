Roland Garros – Nadal tizenkettedszer bajnok – videó

Rafael Nadal saját rekordját tovább javítva 12-edszer nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben legyőzte az osztrák Dominic Thiemet.

A spanyol Rafael Nadal játszik az osztrák Dominic Thiem ellen a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjében a párizsi Roland Garros Stadionban 2019. június 9-én. Fotó: MTI/AP/Michel Euler

A volt világelső spanyol sztár tavaly egyedülálló bravúrként 11. diadalát aratta Párizsban, begyűjtve 17. Grand Slam-serlegét. Az idei salakszezonja ezzel együtt nem lett olyan fényes, mint a korábbiak: 11-szeres bajnokként "csak" az elődöntőig jutott Monte-Carlóban és Barcelonában, majd ötszörös győztesként Madridban is. Rómában aztán a világelső Novak Djokovic döntőbeli legyőzésével megtört a jég. A 33 éves salakkirály elképesztő, 92/2-es győzelmi mutatóval készült a döntőre a Roland Garroson, és idén mindössze egy szettet vesztett eddig a francia fővárosban.

A 25 éves Thiem fáradtabban érkezett a fináléra, mivel az eső miatt csak szombaton fejezte be maratoni, ötszettes elődöntőjét a világelső Novak Djokovic ellen. Első GS-serlegének megszerzésében az is sarkallhatta, hogy 2016 óta ő győzte le a legtöbbször – négyszer – Nadalt salakon. Sikere esetén ő lehetett volna az osztrákok második Grand Slam-győztese Thomas Muster 1995-ös párizsi diadala után.

Ami kettejük egymás elleni mérlegét illeti, a mallorcai játékos 8-4-re vezetett, de idei egyetlen találkozójukat Thiem nyerte a barcelonai fináléban.

A tavalyi döntő "újrajátszásában" – akkor Nadal 6:4, 6:3, 6:2-re nyert – Thiem jutott először bréklabdához 2:2-nél, és a sokadik hosszú labdamenet végén el is vette a címvédő adogatását. Nadal azonban rögtön visszabrékelt, s a kimerítő ütésváltásokat jelezte, hogy 47 perc elteltével még csak 4:3 volt az állás. Innentől valamelyest felgyorsultak az események, mivel hat perccel később a stabilabb spanyol már szettelőnyben volt.

A folytatásban mindketten magabiztosabban szerváltak, Thiem – akinek a barátnője, Kristina Mladenovic néhány órával korábban páros bajnok lett Babos Tímeával – négy fogadógémben csak hat pontot hozott össze. A spanyolok olimpiai aranyérmese 5:6-nál váratlanul elbizonytalanodott, négy ütést is elrontott, így 1 óra 42 percnél ellenfele kiegyenlített.

A harmadik szettben az osztrák rögtön "semmire" elbukta a szerváját, Nadal sorozatban 11 labdamenetet hozott, és 9 perc alatt 3:0-ra meglépett. A játszma a dupla brékkel gyakorlatilag eldőlt, 24 perc elteltével ismét a salakkirály volt előnyben úgy, hogy Thiem összesen hat (!) pontot nyert ebben a szakaszban.

A negyedik felvonásban az osztrák sorozatban negyedszer is elvesztette az adogatását, három bréklabdáját kihasználatlanul hagyta, és 3:0 után Nadalnak már csak az előny tartására kellett ügyelnie. A spanyol teniszezőnek 5:1-nél már dupla brékje volt, majd magabiztosan kiszeválta a meccset, amely 3 óra 1 percig tartott.

23 wins in a row at Roland-Garros… @RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.

A hétfő óta 33 éves Nadal karrierje 82. trófeája mellé 2,3 millió eurót (736 millió forint) kapott, immár 18-szoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, és csak kettővel marad el a rekorder Roger Federertől.

Eredmény, döntő:

férfi egyes:

Rafael Nadal (spanyol, 2.)-Dominic Thiem (osztrák, 4.) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Merci @rolandgarros for this amazing experience. 12!! Still can't believe it pic.twitter.com/iNj8Me4iRJ