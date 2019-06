Negyeddöntőben a magyarok női kosárlabda Eb-n

A magyar válogatott legyőzte Olaszországot pénteken a szerb-lett rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokság második fordulójában Nisben, ezzel csoportelsőként bejutott a belgrádi negyeddöntőbe.



A magyar csapat, miután nyertek a női kosárlabda Európa-bajnokság C csoportjában játszott Olaszország – Magyarország mérkőzésen a Cair Sportcenterben, a szerbiai Nisben 2019. június 28-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Eredmény:

C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Olaszország 59-51 (18-11, 7-15, 14-7, 20-18)

Pontszerzők: Horti 13, Határ 10, Turner 10, Raksányi 8, Zele 7, Studer 6, Dubei 5, illetve Sottana 16, Cinili 12, Zandalasini 9, Romeo 7, Cubaj 4, Andre 2, Dotto 1

A nagy tétnek megfelelő várakozás előzte meg a C csoport második pénteki mérkőzését: tudvalevő volt, hogy ha Székely Norbert szövetségi kapitány együttese a szlovénok után az olaszokat is megveri, akkor már biztosan csoportelső lesz, így nyolcaddöntőt sem kell vívnia, hanem közvetlenül bejut a belgrádi negyeddöntőbe. Olasz siker esetén viszont még teljesen nyílt lett volna a csoport végkimenetele, mivel hármas "körbeverésnél" még ki is eshetnek a magyarok.

A meccs kezdetére ezúttal is mintegy ötszáz szurkoló gyűlt össze a Cair Sportcsarnokban azzal a különbséggel, hogy a magyar tábor a csütörtöki húszról mintegy ötvenfősre duzzadt – nem utolsósorban a népes szegedi küldöttségnek köszönhetően.

Az elmúlt tíz évben az olasz válogatott csak egyszer, 2011-ben nem jutott ki a kontinenstornára, ezen kívül 2009-ben hatodik, 2013-ban nyolcadik, 2015-ben 15., 2017-ben pedig hetedik lett. A magyar csapat a 2009-es Eb-n 13., a 2015-ös, részben hazai rendezésű kontinenstornán 17, két éve pedig 12. lett.

Ami a két válogatott egymás elleni mérlegét illeti, Magyarország az 1950 óta lejátszott 25 meccs alapján 13-12-re vezetett, ezzel együtt bőven akadt elszámolnivalója riválisával. Az olaszok ugyanis a legutóbbi, 2017-es Eb-n a királyváradi (Hradec Kralove) nyolcaddöntőben elképesztő meccsen 49-48-ra legyőzték az akkor még Stefan Svitek vezette magyarokat, így ők utazhattak tovább a prágai végjátékba.

A nyitókör győzteseinek pénteki összecsapása 6-2-es olasz vezetéssel indult, majd 6-6-nál a WNBA-bajnok Cecilia Zandalasini egy támadáson belül három triplakísérletet is elrontott. Egy 11-0-ás magyar roham láttán a magyar szurkolók "itthon vagyunk" skandálásba kezdtek, míg Marco Crespi szakvezető időt kért. A második negyedben ennek ellenére már 11 ponttal elhúzott a Székely-együttes (25-14), ekkor a szülés után visszatért Horti Dóra vitte a prímet. Az ellenfél azonban két és fél perc alatt egy 12-0-ás sorozattal fordított, így a nagyszünetben 25-26 volt az állás.

Az első félidő statisztikájából kitűnt, hogy az ellenfél 37 (!) mezőnykísérletéből csupán tíz volt sikeres, és 17 próbálkozásból négy tripla hullott a gyűrűbe. Magyar oldalról az öt tripladobásból egy sem ért célba, s a csütörtökön 23 pontjával a legjobbnak bizonyult Turner Yvonne még csak 2 pontnál tartott.

Térfélcsere után az olaszok – főként a 208 centijével remekül lepattanózó Határ Bernadett miatt – tovább "tüzeltek" távolról váltakozó eredménnyel, közben Turner és Horti is betalált. A 39-33-mal kezdődő zárószakaszban Dubei Debóra és Raksányi Krisztina hármasával 45-34 állt a nagyórán. Minden olasz pontra volt magyar válasz, Határ fontos büntetőket dobott be, így a válogatott visszavágott ellenfelének a 2017-es csehországi vereségért.

A magyar siker egyben azt jelenti, hogy az utolsó, vasárnapi csoportmeccs eredményétől függetlenül a nemzeti csapat biztosan megnyeri a C csoportot, így közvetlenül bejutott a negyeddöntőbe, 2001 óta először. A legjobb nyolc csapat mérkőzéseit csütörtökön játsszák Belgrádban, az Eb első hat helyezettje pedig részt vehet a tokiói olimpia selejtezőtornáján.

A magyarok vasárnap 16 órakor a török válogatott ellen zárják a csoportkört Nisben.

Székely Norbert már a belgrádi tervekről beszélt az MTI-nek:

"Feljebb tehetjük a lécet, megpróbáljuk az olimpiai selejtezőt, ehhez a legjobb hatba kell jutni az Eb-n. Ez, ami itt történt, a csoda maga" – mondta a szövetségi kapitány hozzátéve, az első perctől kezdve hitt a győzelemben, még akkor is, amikor az olaszok visszajöttek a 11 pontos hátrányból. "Csütörtökön megmutattuk, hogy tudunk támadni, ma pedig azt, hogy tudunk védekezni. Természetesen nem adjuk fel a törökök elleni meccset sem, legfeljebb nem kockáztatunk annyit vasárnap, kicsit másfajta rotációt alkalmazunk" – jelentette ki a szakvezető.

Raksányi Krisztina csapatkapitány kiemelte, fontos, hogy erős csapatokkal vívtak felkészülési meccseket.

"Igaz, hogy sokszor kikaptunk, de felkészültünk arra szintre, amely itt várt ránk. Ezzel együtt nem gondoltam, hogy csoportelsőként továbbmegyünk. Extra volt a védekezésünk, és az ellenfél sztárjai közül Sottanát és Zandalasinit is sikerült kikapcsolni" – mondta a Győr kosarasa.

Horti Dóra – aki pénteken 13 pontjával a magyarok legjobbja lett – közölte, az anyaság jó irányba változtatta meg őt a pályán.

"Higgadtabb, nyugodtabb vagyok, de persze sosem gondoltam volna, hogy ilyen sikernek lehetek a részese. Még bele sem gondoltam, hogy csütörtökön lesz csak a következő éles meccsünk, ezzel együtt így 32 évesen örülök a pár nap pihenőnek" – tette hozzá.

A magyarok a csütörtöki negyeddöntőben a lettországi A csoport másodikjának és a B csoport harmadikjának a győztesével találkozik. Azt a nyolcaddöntőt hétfőn rendezik Rigában.

Korábban:

Szlovénia-Törökország 62-55 (14-14, 16-15, 16-18, 16-8)

A csoport állása:

1. (és már negyeddöntős) MAGYARORSZÁG 4 pont

2. Szlovénia 3 (146-143)

3. Olaszország 3 (108-113)

4. Törökország 2