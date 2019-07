Ez a két láb tényleg megér 30 milliárdot?

A Sky német kiadása jelezte: értesülése szerint az FC Barcelona továbbra sem tett le a – további pletykák szerint – már a Juventus által is csábított Neymar leigazolásáról. A lap azt írja, a katalánok megemelték a Paris Saint-Germainnek tett ajánlatot: két játékost és 100 millió eurót adnának a brazil klasszisért.

A portál szerint a spanyol fél egy hat nevet tartalmazó listát adott át a franciáknak: többek között Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Nelson Semedo és Malcom neve is szerepel rajta, azonban két további futballista közül is választhatna a PSG. A dolgot nehezíti, hogy a korábbi hírekkel ellentétben sem Coutinho, sem Rakitic nem szándékozik csapatot váltani, így az is elképzelhető, hogy Ousmane Dembélét veszik be az üzletbe.

A Sky állítja: a Barca legutóbb 40 millió eurót és egy játékost kínált a PSG-nek, amit azonnal visszautasított a francia klub, azonban az új ajánlat akár el is gondolkoztathatja a játékosát nem feltétlenül marasztaló egyletet…

Forrás: 24.hu