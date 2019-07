Szívszaggató dráma a vb-n: Gyurta Gergely az élen haladt, amikor asztmás rohamot kapott és levegő nélkül küzdötte végig az utolsó három kilométer

Gyurta Gergely jelentős előnnyel vezetett, amikor váratlanul asztmás rohamot kapott, de ez után is teljesítette a távot, végül nagy nehézségek árán a 10. helyen fejezte be a versenyt. Mint később az úszószövetség elmondta, az ilyenkor használt légzéskönnyítő fúvókát tilos odaadni a sportolónak verseny közben. Gyurta Gergely könnyeivel küszködve nyilatkozott heroikus küzdelme után. Azt mondta, "az volt bennem, hogy ha az őseim hazajöttek a háborúból, akkor én is le tudom úszni". Hozzátette, hogy csak ez vitt be a célba.

Gyurta Gergely a nyíltvízi úszók férfi 25 kilométeres versenyén a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Joszuban 2019. július 19-én. MTI/Kovács Tamás

Nem szereztek érmet a magyarok a nyíltvízi úszók 25 kilométeres viadalán a Koreai Köztársaságban zajló világbajnokság pénteki napján.

A nőknél Olasz Anna a 6., Sömenek Onon Kata a 8. helyen végzett, a férfiaknál Gyurta Gergely 10. lett.

A vb fő helyszínétől, Kvangdzsutól 130 kilométerre lévő Joszuban a nyíltvízi úszóversenyek zárónapján eső, hatalmas köd és 23 Celsius fok fogadta a legbátrabb sportolókat, akik nekivágtak a gyilkos távnak. A férfiaknál 24-en, a nőknél – akik kilenc perccel később ugrottak vízbe – 19-en indultak.

A versenyzőknek nemcsak a távval, hanem az elemekkel is meg kellett küzdeniük, mivel időről időre óriási eső zúdult a helyszínre, jelentős széllel kísérve.

Csaknem két óra úszás után a mezőny szinte teljesen együtt volt a férfiaknál. A szám Európa-bajnoka azonban már nem volt köztük: Rasovszky Kristóf kétszer is hányt a verseny közben, így több mint kilenc kilométer megtétele után feladni kényszerült a viadalt.

A férfiak mezőnye körülbelül 18 kilométerig szinte teljesen együtt haladt, ekkor Gyurta Gergely kapcsolt magasabb fokozatra és 40 másodperces előnyre tett szert üldözőivel szemben az ekkor már folyamatosan szakadó esőben, az egyre nagyobb szél miatt emelkedő hullámok között. A nők versenyében mindkét magyar a középmezőnyben úszott, miközben hárman elléptek tőlük.

A 27 éves Gyurta folyamatosan növelte előnyét, 3500 méterrel a vége előtt már 1:23 perccel járt a mezőny előtt.

Az utolsó kör megkezdésekor ugyanakkor látszott, hogy Gyurta rosszulléttel küszködik. Később derült ki, hogy

asztmás rohama volt.

Fel is úszott rá gyorsan a boly, és megelőzték. A versenyt elképesztően szoros hajrá végén, mindössze három századmásodpercnyi előnnyel a francia Axel Reymond nyerte.

Gyurta, aki végül a tizedik helyen ért célba, asztmás rohamot kapott a vízben, így az utolsó három kilométeren szinte nem is tudott levegőt venni. A Magyar Úszó Szövetség Facebook oldalán azt írta:

Gyurta Gergely egyszer csak megindult, és egészen elképesztő tempóban hagyta maga mögött a többieket. Előbb 20, majd 57 másodperccel vezetett, sőt, 22 kilométernél már 1:22 perccel, ami ebben a számban gyakorlatilag biztos aranyérmet jelent. Csakhogy az utolsó kör előtt nem sokkal egyszer csak megállt, majd egyre többször... Amikor a pontonhoz ért – egy körrel, azaz 2.5 kilométerrel a vége előtt – elfúló hangot annyit mondott Gellért Gábor kapitánynak: „Nem kapok levegőt!...Mint kiderült, Gyurta asztmás rohamot kapott, amin képtelenség segíteni, mivel az ilyenkor használt légzéskönnyítő fúvókát tilos odaadni a sportolónak (de nem is volt kéznél, mivel ilyesmi még sohasem fordult elő vele).

Gyurta később az M4-nek nyilatkozott a drámai küzdelemről. Elmondta, hogy jó erőben érezte magát a verseny előtt, azért is állt a mezőny élére, de aztán közbejött egy tőle független tényező, az utolsó egy órát pedig olyan állapotban úszta le, hogy azt az ellenségének sem kívánta volna.

Az volt bennem, hogy ha az őseim hazajöttek a háborúból, akkor én is le tudom úszni. Csak ez vitt be…

– nyilatkozta Gyurta, akinek itt elcsuklott a hangja, a könnyeivel küszködött, de azt azért még hozzátette, hogy először fordult elő vele ez, de ebből is tanul.

A 27 éves sportoló az úszószövetségnek is nyilatkozott, úgy érzi, hogy egy év munkája ment a kukába.

Gyakorlatilag levegő nélkül csináltam végig az utolsó három kilométert… Nem hiszem el… Nagyon jó erőben éreztem magam, jól sikerült a felkészülésem. Most úgy ment az úszás, mint az álom… És akkor jön ez. Egy év munkája megy a kukába. Ki fog emlékezni arra, hogy vezettem? Annyi marad meg, hogy tizedik lettem és kész. De hát ez a sport… El kell fogadnom.

A nőknél Olasz Anna hatodik, Sömenek Onon Kata nyolcadik lett

A nőknél a brazil Ana Marcela Cunha 2011, 2015 és 2017 után a negyedik világbajnoki aranyát gyűjtötte be ebbe a számban. A dél-amerikai klasszisnak ez már a második sikere volt a Koreai Köztársaságban, miután korábban 5 kilométeren is nyert. Olasz Anna hatodik, Sömenek Onon Kata nyolcadik lett.

"Még tegnap úgy éreztem, hogy milyen jól regenerálódtam az eddigi úszásaim után, de ma reggel úgy voltam vele, hogy sokkal inkább aludnék, mint öt órát úsznék. Aztán azt hittem az első három óra szokás szerint könnyű lesz, ehhez képest az első körben olyan brutális tempót úsztak, amire szerintem még nem volt példa. Körülbelül tizenöt kilométernél azt éreztem, hogy feladom, annyira fájt a vállam, de aztán körről körre haladtam, és végül az utolsó egyenesben úgy voltam vele, hogy lehajrázok mindenkit" – mondta Olasz Anna, aki minden számban rajthoz állt. Hozzátette, összességében jobb eredményeket várt magától, ugyanakkor az úszásával elégedett, ami nagyon jó előjel a jövőre nézve.

Sömenek Onon Kata megjegyezte, elsősorban a hullámokkal való folyamatos küzdelem volt a legnehezebb. "Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt hittem, hogy a háromnegyedétől nagyon rossz lesz, ehhez képest ez az érzés, csak az utolsó körre jött meg. Nagyon elégedett vagyok ezzel az eredménnyel."

"Már tegnap a váltó végén is hánytam, úgy tűnik nem volt véletlen, sajnos nem tudjuk még az okát. Ez most nem nekünk jött ki a legjobban, de a lányok helyt álltak" – mondta Rasovszky Kristóf, aki Olasz Annával együtt szombaton már Kanada felé veszi az irányt, két nap múlva ugyanis 10 kilométeres világkupa futamot rendeznek a Lac Saint-Jean tónál.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 25 km, világbajnok:

Axel Reymond (Franciaország) 4:51:06.2 óra

2. Kiril Beliajev (Oroszország) 4:51:06.5

3. Alessio Occhipinti (Olaszország) 4:51:09.5

...10. GYURTA GERGELY 4:52:57.5

Rasovszky Kristóf feladta a versenyt.

nyíltvízi úszás, női 25 km, világbajnok:

Ana Marcela Cunha (Brazília) 5:08:03.0 óra

2. Finnia Wunram (Németország) 5:08:11.6

3. Lara Grangeon (Franciaország) 5:08:21.2

...6. OLASZ ANNA 5:11:51.5

...8. SÖMENEK ONON KATA 5:11:54.7

Forrás: 24.hu, Index, MTI