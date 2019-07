Hosszú Katinka édesapja bajai otthonában szurkol lányának a kvangdzsui világbajnokság alatt, ahol Katinka a 200 méteres női vegyes úszás fináléját elképesztő fölénnyel nyerte meg.

Annyit írtam neki üzenetben, hogy csúcs vagy, lányom, hatalmas királynő! Erre azt válaszolta, hogy nagyon köszönöm, apu, de most pihennem kell, mert alaposan elfáradtam

– árulta el Hosszú István a Blikknek.

Hozzátette:

Bíztam benne, hogy megnyeri a futamot, s nagyon boldog voltam, amikor elsőként csapott a célba. A betegséggel küzdő amerikai Katie Ledecky esete is mutatja, hogy ezek a sportolók nem gépek, s elképesztően nehéz folyamatosan, minden versenyen topon maradni. Mindez még inkább felértékeli Katinka teljesítményét. Már tíz év eltelt az első világbajnoki aranya óta, hihetetlen, hogy még mindig a legmagasabb szinten teljesít. Nagyon büszke vagyok a lányomra.

Hosszú István arról is beszélt, hogy lánya lezárta a múltat.

Most már úgy érzem, lelkileg is jól van Katinka, lezárta a múltat, óriási mentális erőről tett tanúbizonyságot. Petrov Árpi remek választás volt számára, kiválóan tudnak együtt dolgozni, ezt a mostani teljesítménye is bizonyítja