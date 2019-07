Szujó Zoltán egy rádióműsorban először beszélt őszintén és részletesen arról, hogyan távozott 2 hónappal ezelőtt a száguldó cirkusz közvetítéseiből és a közmédiától.

Szujó Zoltán 18 éven át volt a magyarországi F1-es közvetítések meghatározó alakja, 2013 óta pedig a közmédia kommentátoraként tevékenykedett. Szujó egészen idén májusig dolgozott az F1-es közvetítéseken, a Spanyol Nagydíj időmérő edzését és vasárnapi futamát azonban váratlanul már nem ő kommentálta a nézőknek – írja az F1Világ.hu.

A népszerű sportriporter a Rádió 1 Balázsék című reggeli műsorában szerdán részleteket is elárult a szakítás körülményeiről.

– fogalmazott Szujó a rádióműsorban.

Hozzátette:

Én egy maximalista csávó vagyok, ami a televíziós produkciót illeti. Magammal szemben elsősorban: nagyon ritkán állok úgy fel egy közvetítés után, hogy gyerekek, ez nagyon király volt. Mindig találok benne olyat, amit jobban meg lehetett volna oldani. És alapvetően ezt várom el a szűkebb környezetemtől is, azoktól, akik ebben a közvetítésben dolgoznak bármilyen beosztásban. Az utolsó csepp a pohárban ezen a bizonyos spanyol nagydíjhétvégén az volt, hogy mi kimentünk Barcelonába közvetíteni, és pénteken elszállt a hang. 2019-ben nem tudták összekapcsolni Budapestet és Barcelonát hangban, 50 évvel a Holdra szállás után. Azok után, hogy idősebb Knézy Jenők, Gyulai Istvánok, Vitray Tamások évtizedekkel korábban az óceán másik oldaláról élőben közvetítettek. Az a döntés született, hogy ’gyertek haza, mert nem lesz meg a kapcsolat’. Péntek éjszaka hazajöttünk, ezt lemenedzseltem mosolyogva, még csináltam Alain Prosttal egy interjút, hogy vigyünk haza valamit, majd betesszük adásba. Dolgozott bennem a szerkesztő meg a kommentátor…Teljesen nyugodtan hazaérkeztünk péntek éjjel, szombat reggel mentem a harmadik szabadedzést közvetíteni – már a televízió székházába. Én egy elég derűs csávó vagyok, viszonylag kiegyensúlyozottnak tartom magam, de ahogy ültem a parkolóban az autóban, azt éreztem, hogy ez most nem fog menni. Felhívtam a közvetlen felettesemet, meg azt, aki felel az egész produkcióért, meg az egész televízióért. Nem azt mondtam, hogy ’gyerekek, belerúgtam a fürdőkádba és eltört a lábujjam, nem esett egy meteorit a motorháztetőre befelé jövet. Felzaklattatok, ez most nem fog menni. Gábor meg fogja tudni oldani. 18 év alatt először azt mondtam, hogy most kérek egy ’jokert’. Szeretnék egy egyórás szabadedzést kihagyni. Ezek után SMS SMS-t követett, majd kaptam egy olyan hangvételű üzenetet, ami szerintem megengedhetetlen, és akkor azt éreztem, itt a vége. Amikor érzed, hogy véget ért egy történet. Felmentem az irodába, összepakoltam a motyómat és kimentem a TV-székházból. Nem mondom, hogy nem volt indulat, volt egy 20-25 perces időszak, ami tele volt indulattal az én részemről is, ezt elismerem. És akkor azt éreztem, hogy ennek a sztorinak itt a vége.