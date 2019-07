Videón, ahogy a 19 éves Milák Kristóf könnyedén megdönti Phelps világcsúcsát

A 19 éves magyar pillangóúszó a legendás Michael Phelps 2009-ben, szuperdresszben felállított világcsúcsát döntötte meg közel egy másodperccel.

Milák Kristóf örül, miután óriási világcsúccsal lett aranyérmes a 200 méteres férfi pillangóúszás döntőjében a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 24-én. MTI/Kovács Tamás

Milák Kristóf óriási világcsúccsal lett aranyérmes 200 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek negyedik napján, szerdán. A 19 éves magyar versenyző 1:50.73 perces idővel csapott célba, ezzel Michael Phelps 2009-es, 1:51.51-es rekordját adta át a múltnak.

Milák Kristóf elképesztő győzelmét az alábbi videón nézheti meg:

Hungarian Kristof Milak, 19 years old, shatters Michael Phelps' 200m butterfly world record by .78 of a second at swimming worlds. pic.twitter.com/z8mG4Pjv3B