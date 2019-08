Az angol focinak is betehet a Brexit

Aggodalommal tölti el az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő klubokat Boris Johnson kormányfői kinevezése és az általa vezetett brit kormány Brexit-politikája. A Premier League-ben szereplő egyesületek attól tartanak, hogy a konzervatív kormánynak a brit európai uniós tagság megszűnésével kapcsolatos tervei jelentősen megnehezítik majd számukra a külföldi igazolásokat.

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) és a klubok az előző, Theresa May vezette kormánytól garanciákat kaptak arra, hogy az EU-tagság megszűnése után is a legjobb, úgynevezett Tier 1 vízumot kínálhatnak a legjobb játékosoknak – osztotta meg értesülését a The Times című lap a Premier Leauge hétvégén kezdődő 2019/2020-as idénye előtt, hozzátéve, hogy Boris Johnson hivatalba lépése, július 24. óta viszont nem erősítették meg ezeket a garanciákat.

A Tier 1 vízum automatikusan lehetővé teszi a bevándorlást az Egyesült Királyságba, elkerülve, hogy előbb az alacsonyabb besorolású Tier 2 vízumot kelljen megszerezniük a kérvényezőknek. Elsősorban vagyonos vagy valamely területen kiemelkedő tehetséget mutató emberek kaphatják meg, a labdarúgók esetében a válogatottban játszott mérkőzések száma a meghatározó.

Az FA becslései szerint az Európai Unión kívülről érkező játékosok mintegy 30 százaléka ilyen vízummal nyert bebocsátást a szigetországba. A Tier 1 vízum jelentősége a várakozások szerint megnő a Brexit után, amikor az EU-ból érkező játékosok elveszítik a szabad munkavállaláshoz való jogukat az Egyesült Királyságban. A The Times rámutatott, hogy olyan játékosok, mint a bajnok Manchester City franciaországi születésű, de algériai válogatott középpályása, Rijad Mahrez vagy a Chelsea világbajnok francia középpályása, N'Golo Kanté a Tier 2 vízum feltételeinek sem felelt volna meg, amikor a Premier League-be igazolt.

A lap idézte az amerikai Harvard Egyetem egyik kutatását, amely szerint az 1992 és 2018 között az élcsapatok által igazolt 1022 játékos közül 591 nem lett volna jogosult arra, hogy munkavállalási engedélyt kapjon a szigetországban, ha nem az Európai Uniót és Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát magában foglaló Európai Gazdasági Térségből érkezett volna.

Az FA, a Premier League és az angol labdarúgó-bajnokság másod-, harmad- és negyedosztályát magában foglaló Angol Labdarúgó-bajnokság (EFL) a hírek szerint dolgozik egy olyan modell kialakításán, amelyet az új kormány elé tárhat, de még nem jutottak megegyezésre többek között olyan kérdésekben, mint a hazai nevelésű játékosok kötelező minimum száma.

Boris Johnson kormányfő sokat hangoztatott álláspontja, hogy az Egyesült Királyság mindenképpen kilép az EU-ból a Brexit jelenleg érvényes határnapján, október 31-én, akár meg tudnak állapodni a közösséggel a feltételekről, akár nem.

Forrás: MTI