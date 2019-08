Csoda vagy csalás? Terhes a férfi kosara

Az amerikai D. J. Cooperről egy doppingteszt alapján derült ki, hogy terhes, ami kisebb fajta csoda lenne, hiszen a kosárlabdázó férfi. Az igencsak gyanús eredmények alapján egyből világos volt, hogy más vizeletét adta el.

D. J Cooper miután nem jött neki össze az NBA, Európában kezdett el játszani. Több görög csapatnál kosarazott, majd a Monacóban kötött ki. 2018-ig játszott ott, akkor jelentette be, hogy családi okok miatt elhagyja a csapatot. Ennyi erővel persze mondhatta volna azt is, hogy szülési szabadságra megy.

A játékos úgy döntött, hogy honosítottként a bosnyák válogatott tagja lesz. Meg is kezdődött a folyamat, aminek egy doppingteszt is a része volt. Ezen bukott meg D. J. Cooper. A vizeletében ugyanis a humán korion gonadotróp (hCG) nevű hormont találták meg, ami jellemzően terhesség alatt termelődik. A hormon a férfiak szerveztében is megjelenhet bizonyos típusú hererákoknál, de a kosarasnál kiderült, hogy nem errről volt szó.

Az ügyben nyomozás indult, és kiderült, a játékos barátnőjétől származott a vizelet, a nő pedig nem is volt akkor tudatában, hogy állapotos.

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség D. J. Coopert két évre tiltotta el, 2020 júliusában térhet vissza.

