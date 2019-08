Kiborult a Fradi csapatkapitánya

Az FTC legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el a Groupama Arénában.

Kiütéses, 4-0-ás veresége után 5-1-es összesítéssel búcsúzott a Bajnokok Ligája selejtezőitől a Ferencváros. A magyar bajnok még némi előnnyel várhatta a visszavágót az idegenben elért 1-1-es döntetlen után, de a budapesti találkozón kiütközött a két csapat közötti különbség. A zöld-fehérek csapatkapitánya csalódottan nyilatkozott a találkozó után.

Nem tudok mit mondani, szégyellem magam a csapat nevében is. Amire fölkészültünk – hogy a lepattanó labdákat kéne fölszedni, mert abból veszélyesek; a második félidő elején abból kaptunk két gólt, és eldőlt a mérkőzés. Úgy jöttünk ki, hogy megpróbáljuk megfordítani, erre az első öt percben el is dőlt, null–három, kész, vége

– mondta az önkritikus hátvéd.

A védő kitért a játékvezető munkájára is, szerinte jogtalan volt Eldar Civic második sárga lapja, de belátta, a kiállítás nem befolyásolta érdemben a továbbjutás sorsát. Úgy gondolja, egy ilyen jó csapat ellen nem fér bele, ha kimarad „három-négy száz százalékos helyzet”, de csapatként kell tanulni a hibákból.

Az értékelés végén már a jövőbe tekintett a válogatott játékos.

Fel kell állni, profi labdarúgók vagyunk, egy ilyen pofon után is meg kell mutatni, hogy fel tudunk állni. Ki kell tenni a szívünket, lelkünket a pályára. Van ilyen. Most ez fáj, holnap fájni fog, holnapután fájni fog, egy hét múlja ne fájjon, hanem jussunk be az Európa Liga csoportkörébe