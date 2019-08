Megszólalt a magyar olimpikon, aki hamis nyelvvizsgával próbált diplomát szerezni

Még július közepén emelt vádat Magyarország Ügyészsége az egyik olimpikon ellen nyelvvizsga-bizonyítvány hamisítása miatt.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A HVG kiderítette, hogy a sportoló nem más, mint Bor Barna, háromszoros olimpikon és világbajnoki ezüstérmes cselgáncsozó.

A dzsúdós a HVG-t lerázta, de a Nemzeti Sportnak már kénytelen volt elismerni, hogy ő az a korábban meg nem nevezett személy, aki lebukott a hamis angol nyelvvizsgájával. Mint elmondta, a szóbeli vizsgája megvolt, de az írásbeli nem jött össze, pedig sokszor próbálkozott vele. Nagyon el volt keseredve, ezért hozott egy rossz döntést.

De emberek vagyunk, s hibázunk, és én most vállalom is a hibámért a felelősséget. A végzést megkaptam az ügyészségtől, a pénzbírságot befizetem, valóban nem szép történet, de az én ügyem. Most a hírhajhászás érdekében sokan próbálnak leírni, úgy fogalmaznak egyesek, akik nem is ismerik a pályafutásom, hogy így nem lehetek példakép. Pedig sportolóként mindig becsülettel képviseltem az országot, rengeteget adtam a magyar dzsúdónak, a magyar sportnak, és ettől az esettől függetlenül én ugyanaz a Bor Barna vagyok. Az az ember, aki eddig is voltam, aki szereti a cselgáncsot, a munkáját, aki az edzőteremben tudásával, hozzáállásával igenis példát mutat a gyerekeknek. Azt hiszem, sok ezerszer fontosabb probléma van a világban, amivel foglalkozni lehetne.