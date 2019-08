Shane Tusup, Hosszú Katinka egykori edző-férje újra foglalkozik majd úszókkal – tudta meg az SzPress Sporthírszolgálat.

Az amerikai Tusup épp pár napja adott interjút a 24.hu-nak, amiről ITT írtunk, de abban nem beszélt még arról, hogy milyen tervei vannak az úszásban, leginkább csak a golfkarrierjét hozta szóba.

Az SzPressz szerint viszont

Tusup hamarosan nagy bejelentésre készül.

Tusup tanítványa lesz az az Ilaria Cusinato, aki a 2018-as Európa-bajnokságon két ezüstérmet szerzett, a 20 éves úszó kétszáz vegyesen csak 8 századmásodperccel kapott ki Hosszú Katinkától. Az idei vb-n az olasz viszont nem volt igazán veszélyes, egyik vegyes számban sem jutott be a döntőbe.

Tusup mellette a jövőben átveszi Bujdosó Zsombor, egy 15 esztendős magyar úszótehetség felkészítésének irányítását is, akinek az „ironos” időkben egyszer már az edzője volt. A dunaharaszti klubban úszó Bujdosó Zsombort Olaszországba viszi, és erről már meg is állapodott a fiú szüleivel. Bujdosó és Tusup ismerik egymást, az Iron Swimben már dolgoztak közösen másfél évig. Bujdosó 400 vegyesen, 200, 400 és 800 gyorson is a legjobb magyar korosztályában.

A hírt csak megerősíteni tudom, Zsombor hamarosan elköszön tőlem, de marad a DMTK (ez egy Dunaharasztiban működő egyesület) kötelékében, és mint vezetőedző, továbbra is én leszek a szakmai munkájának irányítója

– tájékoztatta Lőrinczi György az SzPress Hírszolgálatot

A kiemelkedően tehetséges fiú annak idején Tusup és Hosszú Katinka kedvéért költözött fel a szüleivel Debrecenből a fővárosba, s talán másfél évig lehetett a tanítványuk, de miután a sikerpáros házassága felbomlott, megállt a fejlődésben, egyedül is érezte magát, ezért ment Dunaharasztiba-

Nem dicsekvésképpen mondom, de a tehetsége és a szorgalma mellett a jó együttműködésünknek köszönhetően rövid idő alatt 13 másodpercet javult a 400 vegyesen, de nem csak ebben a számban, hanem a 200, a 400 és a 800 méteres gyorson is ő korosztályának ranglistavezetője. Egy olyan versenyzőről beszélek elismeréssel, aki fantasztikus akarással edz, talán még a csillagokat is lehozathatnám vele az égről

– jelentette ki Lőrinczi György.

Nem magasztalom Tusupot, azt se állítom, hogy emberi mivoltában ő lenne a példaképem, ezért nem is értek mindenben egyet vele. Az viszont tény és való, hogy a szakmai tudását nem lehet megkérdőjelezni

– folytatta az edző.

A magyar szakember közölte:

Alig egy napja, hogy Zsombor édesapját megkereste Tusup, felvázolta a vele kapcsolatos terveit, és amennyire tudom, elég gyorsan megállapodásra is jutottak. Egyelőre egy esztendőre szóló olaszországi projektről van szó, ennyi idő alatt ki kell derülnie, hogy Tusup mit tud felmutatni. Napi kapcsolatban leszek Zsomborral, a szakmai munkának pedig minden egyes mozzanatát folyamatosan egyeztetjük. Őszinte embernek tartom magamat, ezért nem is titkolom, hogy a gyors bólintásom mögött érzelmi alapú megfontolás állt. Több mint valószínű, hogy a fejlődése akkor is töretlen lett volna, ha továbbra is velem és a Tüske uszodában edz, de ez most egy hirtelen jött nagy kihívás, ami elől sem Zsombor, sem a családja, de jómagam sem hátrálhattam ki.

