Rátámadt egy szurkoló Raikkönenre

Az incidens pénteken történt Spában, amikor egy részeg szurkoló inzultálni kezdte Räikkönent a Forma-1-es paddockban.

Ittas szurkoló támadt Kimi Raikkönenre, a finn versenyautó-pilótára. Az összetűzés pénteken történt Spaban, a Forma-1-es paddockban. A kötekedő férfi a VIP-szektor egyik vendége volt, minden szó nélkül odalépett Kimihez, majd üvöltözni kezdett és a versenyző szemüvegét is leverte.

Some idiot in the paddock today decided to accost Kimi and have a stand up row! It’s no wonder that drivers sometimes feel they have to avoid fans. People like this spoil it for all of us. Still, maybe it fired Kimi up. P7 in FP2 pic.twitter.com/FmP79tMBEa