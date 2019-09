A román labdarúgó-válogatott Eb-selejtezőn fogadta Spanyolországot.

A román-spanyol futball-Európa-bajnoki selejtezőn román szurkolók egy része kifütyülte a korábbi szövetségi kapitány, Luis Enrique rákban elhunyt kislánya emlékére tartott egyperces gyászszünetet.

Az Index azt írja, a meccs rendezői a csütörtöki Eb-selejtező kezdetén tisztelegtek Enrique lánya előtt, de az egyperces gyászszünetet a román szurkolók egy csoportja fütyüléssel, énekléssel és skandálással zavarta meg.

Az Index helyszínen tartózkodó olvasója azt írta, hogy a hangosbemondó figyelmeztette ugyan a szurkolókat az egyperces gyászszünetre, de szerinte ez a román ultrákhoz nem jutott el a saját maguk által keltett hangzavarban. Ugyanakkor a román szurkolók egy része

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA