Orbán olimpiai bajnok rúdugrót fogadott a Karmelita kolostorban – fotó

Magyarország miniszterelnöke pénteken délután a Karmelita kolostorban fogadta Jelena Iszinbajevát.

A pénteki látogatáson részt vett a fővárosunkban zajló World Urban Games szervezői bizottságának elnöke, Fürjes Balázs államtitkár is – írta a Nemzeti Sport.

A kétszeres olimpiai bajnok korábbi rúdugró a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Sportolói Bizottságának a tagja, így a WUG eseményein az olimpiai programba már bekerült vagy várhatóan a jövőben bekerülő sportágakat is tanulmányozza. Orbán Viktor gratulált Iszinbajevának a tíz évvel ezelőtt beállított, azóta is érvényben lévő, emblematikus világcsúcsához (nőként egyedül ugrott át öt méter fölötti magasságot), illetve a 2004-ben Budapesten fedett pályán elért világbajnoki aranyérméhez is (a 15 évvel ezelőtti volt Iszinbajeva első vb-címe, amelyet további hat követett szabadtéren és fedett pályán).

A találkozó végén Iszinbajeva meghívta Orbán Viktort szűkebb hazájába, Volgográdba

– tudta meg a Nemzeti Sport.

