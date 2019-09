A köztévén bemondták, hogy a Fradi 11-11-et játszott az Espanyol otthonában – videó

Ez még a jégkorongban is sok lenne. Bravúros.

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott az Espanyol vendégeként a labdarúgó Európa-liga csoportkörének csütörtöki nyitányán. A 444 szúrta ki, hogy mindezt úgy vezette fel rezzenéstelen arccal az M1 Híradójának bemondója, hogy a focimeccs eredménye

11-11 lett.

Bánhatják, akik 1-1-én kikapcsolták a tévét... A kommentelők persze szétszedték a Facebookra is felkerült bakivideót. A kommentelők között megjelent Hide the Pain Harold is, a világhírű magyar mémfigura, hogy bevallja, ez még rajta is kifogott:

Ez lassan meghaladja a képességeimet. Ennél a pontnál már nagyon nehéz elrejteni a fájdalmat...

A mérkőzés igazából prózai 1-1 lett.

A zöld-fehérek a spanyolok csapatkapitányának, Javi Lópeznek a 10. percben esett öngóljával szereztek vezetést, majd a barcelonai együttes Matias Vargas révén egyenlített a 60. percben.

A ferencvárosi játékosok örülnek a labdarúgó Európa-liga csoportkörében játszott Espanyol – Ferencváros mérkőzés után Barcelonában, az Estadi Cornella-El Prat stadionban 2019. szeptember 19-én. Az összecsapás 1-1-es döntetlenre végződött. MTI/Koszticsák Szilárd

Szerhij Rebrov vezetőedző csapata az október 3-i második fordulóban a bolgár Ludogorecet fogadja, amely a CSZKA Moszkva felett aratott 5-1-es sikerével a csoport élén áll.

Forrás: 444.hu, MTI

Címlapi kép: MTI/Koszticsák Szilárd