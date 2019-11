Szalai Ádám: A pályán akarjuk átélni az Eb-hangulatot

Óriási hatással volt a magyar labdarúgó-válogatott tagjaira az új Puskás Aréna atmoszférája, erről és az esélyekről beszéltek a Blikk interjújában.

Az olasz Marco Rossi (55) szövetségi kapitány által vezetett nemzeti együttes ugyan 2-1-re alulmaradt a világranglistán 5. Uruguayjal szemben, ám a játékosok annyira élvezték a több mint 60 ezer szurkoló buzdítását, hogy ezt a 2020-as, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon is át szeretnék élni, mint házigazda csapat.

A Puskás Aréna első magyar találatát Szalai Ádám (31) rúgta. Cardiffban sokkal fontosabb gólt szerezhet csapata idegenbeli Európa-bajnoki-selejtezőjén, amelyen, ha nyer, Eb-re jutást ünnepelhetünk. Akkor is marad még remény, ha nem szerzünk három pontot, bár az út nehéznek tűnik: a már biztos Nemzetek Ligája-pótselejtezős indulás során kell megnyerni egy elődöntőt, majd a playoff fináléját, egyelőre ismeretlen riválisokkal szemben.

Megtisztelő volt ennyi ember előtt futballozni, főleg itthon. Játszottam a régi Puskás stadionban is, mindig büszkeséggel tölt el, ha a hazámat képviselhetem, így ezúttal is nagy érzelmek szabadultak fel bennem. A pályán akarjuk átélni az Eb-hangulatot, ennek eléréséhez kedden ehhez kellő teljesítményt kell nyújtanunk, és jó eredményt muszáj elérnünk – mondta a német élvonalbeli Mainzban légióskodó Szalai, aki augusztus 10-e után volt ismét eredményes tétmeccsen. – Természetesen örülök a gólomnak, hosszú idő után sikerült újra kapuba találnom, így a lelkemnek is jót tett a Wales elleni mérkőzés előtt.