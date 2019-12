Az Atlético Madridé az utolsó nyolcaddöntős hely a Bajnokok Ligájában

Kialakult a nyolcaddöntő mezőnye a legrangosabb európai futballkupában.

Az Atlético Madrid továbbjutásával vált teljessé a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének mezőnye: Diego Simeone együttese saját közönsége előtt 2-0-ra legyőzte a Lokomotiv Moszkvát a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában.

A meccset Kassai Viktor vezette, aki ebben az idényben először kapott megbízást az első számú európai kupasorozatban. A magyar bíró – aki két büntetőt ítélt a hazaiak javára – több mint egy év után szerepelt újra a BL-ben, legutóbb tavaly novemberben a Manchester City-Sahtar Donyeck (6-0) találkozón működött közre.

Meglepetésre az Atalanta is nyolcaddöntőbe jutott jutott a H csoportból, miután a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában 3-0-ra győzött a Sahtar Donyeck vendégeként. A bergamóiak sikeréhez – amelynek az értékét tovább növeli, hogy a csapat története során először szerepel az első számú európai kupasorozatban – az is kellett, hogy a Dinamo Zagreb hazai pályán ugyan vezetett, de végül a triplázó Gabriel Jesusnak is köszönhetően nagyon simán kikapott az angol bajnok, csoportelsőségét már korábban bebiztosító Manchester Citytől.

Az Atalanta első két idegenbeli mérkőzését 4-0-ra és 5-1-re veszítette el a BL-ben.

A csoportok első két helyezettje a nyolcaddöntőben folytatja, míg a harmadikok az Európa Ligában a legjobb 32 között lesznek érdekeltek.

Eredmények, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

A csoport:

Paris Saint-Germain (francia) – Galatasaray (török) 5-0 (2-0)

gólszerzők: Icardi (32.), Sarabia (35.), Neymar (47.), Mbappé (63.), Cavani (84., 11-esből)

Club Brugge (belga)-Real Madrid (spanyol) 1-3 (0-0)

g.: Vanaken (55.), illetve Rodrygo (53.), Vinícius Júnior (64.), Modric (91.)

A csoport végeredménye: 1. Paris Saint-Germain 16 pont, 2. Real Madrid 11, 3. Club Brugge 3, 4. Galatasaray 2

B csoport:

Bayern München (német)-Tottenham Hotspur (angol) 3-1 (2-1)

g.: Coman (14.), Müller (45.), Coutinho (64.), illetve Sessegnon (20.)

Olimpiakosz (görög)-Crvena zvezda (szerb) 1-0 (0-0)

g.: El Arabi (87., 11-esből)

A csoport végeredménye: 1. Bayern München 18 pont, 2. Tottenham Hotspur 10, 3. Olimpiakosz Pireusz 4, 4. Crvena zvezda 3

C csoport:

Dinamo Zagreb (horvát)-Manchester City (angol) 1-4 (1-1)

g: Olmo (10.), illetve Gabriel Jesus (34., 50., 54.), Foden (84.)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Atalanta (olasz) 0-3 (0-0)

g.: Castagne (66.), Pasalic (80.), Gosens (95.)

A csoport végeredménye: 1. Manchester City 14 pont, 2. Atalanta 7, 3. Sahtar Donyeck 6, 4. Dinamo Zagreb 5

D csoport:

Bayer Leverkusen (német)-Juventus (olasz) 0-2 (0-0)

g.: Ronaldo (75.), Higuaín (92.)

Atlético Madrid (spanyol)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 2-0 (1-0)

g.: Joao Felix (17., 11-esből), Felipe (54.)

A csoport végeredménye: 1. Juventus 16 pont, 2. Atlético Madrid 10, 3. Bayer Leverkusen 6, 4. Lokomotiv Moszkva 3

Cikk- és címlapkép: AFP

(MTI)