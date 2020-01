Az Év sportolója: Hosszú utolérte Egerszegit, Milák először nyert

Milák Kristóf és Hosszú Katinka személyében a férfiaknál és a nőknél is úszót választott a 2019-es év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

Hosszú hetedszer érdemelte ki az elismerést, amivel beállította a szintén úszó Egerszegi Krisztina rekordját. Milák először nyert.

A 62. alkalommal rendezett szavazás győzteseit az M4 Sport-Az Év sportolója gálán, a Nemzeti Színházban hirdették ki, itt vehették át díjaikat a kategóriák legjobbjai. A sorrend 399 szavazat alapján alakult ki.

A férfi győztes címét azzal érdemelte ki Milák, hogy a kvangdzsúi világbajnokságon 200 méter pillangón megdöntette minden idők legeredményesebb olimpikonjának, Michael Phelpsnek a világrekordját, és ezzel aranyérmes lett.

"Magam ellen szurkoltam, hogy ne kelljen itt állnom, mert nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok" – mondta a színpadon Milák.

A férfi győztesnek járó díjat Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárral együtt Mark Spitz kilencszeres olimpiai bajnok amerikai úszó adta át.

"Nagyon nagy élmény volt a 2017-es vizes világbajnokság, amikor legutóbb itt jártam. De örülök, hogy már nem kell úsznom, mert ma sokkal gyorsabbak nálam" – mondta a legendás sportoló, aki pályafutásával kapcsolatban kiemelte Zádor Ervint. Szerinte az 1956-os, melbourne-i olimpia vízilabda bajnoka nélkül biztos nem maradt volna úszó, mert 12 és 14 éves kora között akkor volt az edzője, amikor abba akarta hagyni az úszást. "Megtiszteltetés számomra, hogy olyan embernek adhatom át a díjat, aki 10 másodperccel gyorsabb volt nálam a világbajnoki aranya alkalmával".

A női győztes a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka lett, aki két aranyéremmel bővítette medálgyűjteményét a kvangdzsúi vb-n. Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok vívó díjátadóként azt kívánta neki, hogy pályafutása befejeztével annyi gyermekkel ajándékozza meg családját, ahány ötkarikás aranyéremmel zárja karrierjét.

"Sérülésmentes és sikeres felkészülést kívánok minden olimpikonnak" – fogalmazott röviden videoüzenetében a Kínában tartózkodó rekorder.

Az edzők kategóriájában a Ferencváros férfi vízilabdacsapatát felkészítő Varga Zsolt kapta a legtöbb szavazatot, miután minden létező trófeát elhódított tanítványaival, így többek között a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért.

Volt olyan pillanat, amikor be akartam fejezni a pályafutásomat, de akkor egy barátom azt tanácsolta, egyszerűsítsem a gondolataimat és üzeneteimet

- mondta a zöld-fehérek trénere, aki edzői hitvallását is megfogalmazta a színpadon: "nem érdekel, mitől nem működik, az érdekel, mitől működik". Hozzátette, az elismerést annak köszönheti, hogy amikor edzeni kellett, edzettek, amikor játszani kellett, játszottak, amikor nyerni kellett, nyertek a játékosai.

Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-győztes Ferencváros lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic világbajnok női teniszpárosa végzett az élen a szavazáson.

"Most átvettük a stafétát a győzi kézisektől, de remélem, méltóak leszünk rá és mi is hasonló sikerszériát indítottunk el" – utalt a zöld-fehérek csapatkapitánya, Varga Dénes a másik jelöltre, a 2017-ben, 2018-ban és tavaly is BL-győztes győri kézisekre.

Az év férfi labdarúgójának Gulácsi Pétert, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusát, míg az év női futballistájának Jakabfi Zsanettet, a Wolfsburg játékosát választották, mindketten megismételték tavalyi sikerüket. Az év gólja a tavasszal még debreceni Zsóri Dániel Ferencvárosnak a hosszabbításban ollózott győztes találata lett, amellyel a világfutballjának legszebb góljáért járó Puskás-díjat is elnyerte. A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját Mezey György korábbi szövetségi kapitány kapta.

A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját a kilencszeres világbajnok kenusnak, Wichmann Tamásnak ítélték, akit felállva, vastapssal fogadott a publikum. A legendás sportember erő, kitartás és szerencse mellett "egy kis hazafiságot" kívánt a tokiói olimpiára kiutazó magyar sportolóknak.

Elszállt felettem az idő

- utalt rákbetegségére az MTK legendás sportolója, és szeretetcunaminak nevezte a közönség köszöntését.

A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a Vasas úszóit felkészítő Szabó Álmos kapta az elismerést, az év fogyatékos csapata a férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott lett, a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél Ekler Luca paraatléta volt a tavalyi év legjobbja.

A 14 díjátadó ceremóniát elválasztó produkciókban összesen 178 fellépő lépett színpadra. Az idei ötkarikás játékokra utalva szerepet kaptak az 1964-es tokiói olimpia hősei.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: MTI/Illyés Tibor