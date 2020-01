Legyen kevesebb focista, alacsonyabb fizetésért

A 2020-2021-es idénytől 25 főben határozza meg a játékoskeretek méretét a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége az OTP Bank Ligában annak érdekében, hogy csökkenjen a csapatoknál alkalmazásban lévő, de keveset szerepeltetett labdarúgók száma – írja közleményében az MLSZ.

A 25-ös keret kizárólag U19-es vagy fiatalabb korú játékosokkal növelhető. A korábbi stratégiai törekvések jegyében növekszik a hazai és a fiatal játékosok ösztönzése, illetve az új a szabályozás a kluboknál korlátozza a játékosok összesített bértömegét.

Vagyis a klubok csak egy meghatározott összeget költhetnek el a játékosok fizetésére, de azt maguk határozhatják meg, hogy ezt a pénzt hogyan és hány játékos közt osztják szét.

A szigorításokat Csányi Sándor MLSZ-elnök jelentette be a szövetség éves közgyűlésén.

Elfogadhatatlan, hogy az NB I-ben a hazai fiatalok szerepeltetésének aránya csökkent az elmúlt évekhez képest – mondta Csányi.

Azon csapatokat, amelyek nem felelnek meg a pénzügyi követelményeknek, a jövőben a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, az UEFA financial fair play tapasztalatait felhasználva szankcionálják, akár az átigazolásból is kizárhatják. A magyar állam uniós szinten kiemelkedően sok pénzzel támogatja a sportot, elsősorban a labdarúgást. Ehhez képest eredmények alig vannak, sok klubcsapatnál kevés a fiatal játékos, sok viszont az idegenlégiós – például a támogatások egyik legnagyobb üdvöskéjénél, a Felcsútnál, aminek ráadásul akadémiája is van.

Forrás: MTI