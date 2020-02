"Nálunk nincs idő ünnepelni" – mondta a teniszbajnok Babos Tímea

Megállás nélkül hajt előre Babos Tímea, aki megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyét a francia Kristina Mladenoviccsal. A bajnok a közmédiának nyilatkozott.

"Nálunk hagyományosan nincs idő ünnepelni, ez most sem volt másként, másnap reggel a 6 órás géppel indultunk haza. Mindketten egy öthetes túrán vagyunk túl, de mivel Kristina eljön a jövő heti, szentpétervári tornára is, így biztosan lesz még idő az ünneplésre"

- mondta az M4 Sport szerda reggeli Sporthíradójában a háromszoros Grand Slam-bajnok.

A melbourne-i fináléra visszatekintve a 26 éves játékos úgy vélekedett, hogy jóval nehezebb volt, mint a 6:2, 6:1-es eredmény sugallná.

"A sencseni világbajnokság döntője után számíthattunk rá, hogy nehéz meccs lesz, és a Hszie-Strycova páros tényleg jól játszott, az első szettben bármi megtörténhetett volna. Kristinával egyéniben mindketten kikaptunk az első fordulóban, és ilyenkor nehéz arra koncentrálni, hogy mi még nyerhetünk itt egy Grand Slamet" – fejtette ki Babos, aki a siker titkát kettejük jó kapcsolatában látja.

A válogatott szereplésről a soproni teniszező közölte, nagyon szeret magyar színekben játszani, és várja már a budapesti Fed Kupa-döntőt.

"Idei célom, hogy a Fed Kupában és az olimpián is szerepeljek. London és Rio is nagy élmény volt, és óriási dolog a számomra, ha sportfanatikusként drukkolhatok a helyszínen a magyaroknak. Remélem, Tokióban egyesben, párosban és vegyes párosban is pályára léphetek" – tette hozzá.

Forrás/kép: MTI