Óriási bulit csapott Neymar, két napra rá nem tudott pályára lépni

Lassan hagyománnyá válik, hogy a híres futballista nem tud pályára lépni a születésnapját követő néhány napban. Nem szakadt meg idén sem a többéves hagyomány.

Rossza hatással van Neymarra a saját születésnapja? Lassan kijelenthető, a brazil futballsztárnál hagyomány, hogy a február ötödikén esedékes jeles naphoz legközelebb eső edzésről, mérkőzésről sérülés miatt lemarad. A szülinapi buliknak viszont rendre megadja a módját, amivel francia klubja, a Paris Saint-Germain szurkolóit is magára haragította már.

Így történt ez idén is, a támadó vasárnap exkluzív partit tartott az egyik legmenőbb párizsi szórakozóhelyen, majd hivatalosan sérülés miatt kihagyta kedden a Nantes elleni idegenbeli bajnokit (2-1). Tegyük hozzá, a bulit megelőzően a szombati, Montpellier elleni hazai meccsen (5-0) valóban összeszedett egy kisebb bordasérülést, ami miatt a pályán ápolták, a játékot azonban folytatta.

A német Thomas Tuchel vezetőedző nem örült, hogy a partin több játékosa részt vett, de nem büntette emiatt őket.

– Hogy ez lenne-e a megfelelő felkészülés egy bajnokira? Biztosan nem. Hogy ez lenne a legrosszabb dolog a világon? Nem hinném. Mindig kiállok a labdarúgóimért, szeretem a csapatomat. Ezzel a partival nehéz mit kezdeni, elfogadom, hogy ebben a helyzetben nehéz védeni őket. Ám ez egy újabb lehetőség, hogy beszéljenek rólunk, el kell fogadnunk, ami történt, de azért senki nem marad majd ki a keretből, mert elment szórakozni – mondta a szakember.

Neymar sorozatban egyébként harmadik éve marad le a születésnapját követő összecsapásról. 2018-ban a Sochaux elleni Francia Kupa-találkozó előtt negyvennyolc órával rendezett az ideinél is fényűzőbb partit, amelyen többek között honfitársa, a világbajnok Ronaldo és a hatszoros Forma–1-es vébégyőztes brit Lewis Hamilton is részt vett. Az összejövetelen Unai Emery, a gárda akkori spanyol trénere is feltűnt, majd a kupamérkőzésre pihenőt adott a brazil sztárnak. 2019-ben ekkortájt lábközépcsonttöréséből lábadozott, a buli azonban nem maradt el: mankókkal jelent meg az összejövetelen, majd könnyeivel küszködve beszélt a sérülésről.

Forrás: Blikk

Kép: EPA