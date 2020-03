Kötelező előírás lett náluk, hogy a Kisvárdától távolabbi utazásokat engedélyeztetni kell. Kisvárdán három ukrán és három román légiós van, ők nem mehetnek át a határon. Van három brazil is a keretben. Révész Attila a kézfogás mellőzését is kérte. Aki a szabályokat megszegi, több ezer eurós büntetésre is számíthat. A legutóbbi bajnokin pedig a debreceniek fertőtlenítették a szállodát.

A Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila arról beszélt a csakfoci.hu-nak, hogy óvintézkedéseket vezetnek be az élvonalban szereplő klubnál.

Sok nemzetiségű együttes vagyunk, kötelező előírás lett nálunk, hogy a Kisvárdától távolabbi utazásokat engedélyeztetni kell, nem lehet csakúgy elmenni. A labdarúgók megértették a helyzetet. Több olyan játékosunk van, aki nem naprakész a fontos információk terén a koronavírussal kapcsolatban. Az érintettekkel leültünk, tisztáztuk a dolgokat. Tudjuk jól, Romániában is megjelent a vírus, van romániai és ukrán futballistánk, de összességében nem szeretnénk, hogy olyan területre utazzanak, ahol fertőzés van és ezáltal behozzák a vírust Kisvárdára

– nyilatkozta a csakfoci.hu-nak Révész Attila.

A lapnak hozzátette:

A Kormány által felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlásait figyelembe véve az orvosi stábunk olyan óvintézkedéseket hozott, hogy a kézfogásokat mellőzzük, valamint az ellenfél csapatainak üdvözlésekor is elhagyjuk ezt. A klubon belül a munkatársak fertőtlenítik a csapatbuszt, a cserepadot. A székházban mindenhol van fertőtlenítő, a bejárat mellé is elhelyeztünk fertőtlenítő hatású szappanokat, hogy a játékosok mellett a személyzet tagjai is megtegyék a szükséges lépéseket.

A szombati DVSC elleni mérkőzés előtt a Kisvárda felvette a kapcsolatot a DVSC vezetőségével, hogy az őket fogadó szállodában is tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket. A hajdúságiak teljesítették a várdaiak kérését.

A meccs napján a kezdősípszó előtt a játékosok is mellőzték a kézfogásokat.

A szakember elmondta azt is, mi történik akkor, ha valaki megszegi a szabályokat:

Ha ne adj Isten valaki megszegi a rendeletet, több ezer eurós büntetésre számíthat, de jogi lépések is elképzelhetők az esetleges szabályszegővel szemben

Forrás: csakfoci.hu, Index