Az éllovas és címvédő Ferencváros magabiztosan, 5-0-ra legyőzte az újoncként sereghajtó Kaposvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójában szombaton.

A kezdés után a Kaposvár rendkívül passzív taktikával engedte magára a Ferencvárost, amely ezt kihasználva azonnal óriási mezőnyfölényhez jutott. A hazai együttes azonban helyzetet ritkán tudott kialakítani, így a vendégek kapujára nem jelentett valós veszélyt. A ferencvárosiak vezető góljához kellett a kaposvári védelem kihagyása, és Boli éles szögből a rövid felső sarokba lőtt a 38. percben.

A szünet után picit kinyílt a Rákóczi, ezt az 58. percben Isael révén góllal büntette az FTC. A kétgólos hátrány nem vette a vendégek kedvét, akik közepes iram mellett próbáltak már támadni is, kevés sikerrel. A kaposvári együttes sorsa a 73. percben pecsételődött meg, amikor szöglet után Blazic fejessel vette be a kaput. A végeredményt a cserejátékos, Varga Roland állította be, aki a hajrában duplázott: a szélső mindkétszer centerezés után, közelről volt eredményes.

A bajnokságban a Ferencváros pályaválasztóként 49 találkozó óta nem talált legyőzőre, ebben az időszakban a 38. győzelmét aratta. Az FTC – ugyancsak pályaválasztóként – továbbra is veretlen a Kaposvárral szemben, a 14. hazai mérkőzésén nyolcadik alkalommal győzött. A Rákóczi sorozatban a nyolcadik bajnoki mérkőzését veszítette el, a legutóbbi öt alkalommal gólt sem szerzett.

(MTI)