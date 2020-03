Gyász: tragikusan fiatalon halt meg a világhírű focista – ez okozta halálát

Az alig 35 éves futballista halálhírét most jelentették be.

Gyászol a Cardiff labdarúgó csapata, ugyanis csütörtökön életét vesztette a korábbi angol utánpótlás-válogatott focista, Peter Whittingham. A labdarúgó tíz évig erősítette a walesi együttest.

A mindössze 35 éves focista halálát fejsérülés okozta. Whittingham két héttel ezelőtt egy sörözőben verte be a fejét, ahol véletlenül elesett. Ám olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Whittingham annak idején az Aston Villa színeiben debütált, de szerepelt a Burnley-ben, a Derby Countyban, majd a Blackburn Roversben.

Our thoughts are with the family and friends of Peter Whittingham, who has sadly passed away at the age of 35.

RIP. pic.twitter.com/WPJYArnj37