A nemzetközi sportéletben pénteken is újabb halasztásokat, változásokat, valamint különböző intézkedéseket jelentettek be a koronavírus-járvány miatt.

Az első kettőhöz hasonlóan a golfozók idei harmadik Major-versenyét, a június 18-21. közötti US Opent is elhalasztották. A viadalt helyi sajtóhírek szerint még a nyáron szeretnék megrendezni és nincs tervben, hogy változna a helyszín. A US Opennek minden évben más pálya ad otthont, az ez évi tornának a New York állambeli Mamaroneckben található Winged Foot golfklub a házigazdája.

Az áprilisra kiírt US Masterst és a májusban esedékes PGA Championshipset már korábban elhalasztották.

Noha bő egy héttel ezelőtt az olasz sportminiszter úgy nyilatkozott, ha a koronavírus-járványban kedvezően alakul a helyzet, akkor május 3-án folytatódhat az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, Vincenzo Spadafora szerint most már erre gyakorlatilag semmi esély sincs.

A tárcavezető pénteken azt mondta, a folytatásról az Olasz Labdarúgó Szövetség illetékesei döntenek majd. Az is elképzelhető, hogy lezárják a szezont, de a késő nyári befejezés is ott van a lehetséges forgatókönyvek között.

A Real Madrid felajánlotta otthonát a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez. A spanyol futballklub honlapján jelentette be, hogy a Santiago Bernabéu Stadionban különböző cégek, vállalkozások és sportszervezetek által felajánlott adományokat fognak tárolni. Az orvosi felszereléseket és egyéb támogatásokat az egészségügyi hatóságok iránymutatásával a szükségleteknek megfelelően osztják majd szét.

A Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) pénteken jelentette be, hogy a májusra Chateauroux-ba tervezett olimpiai kvalifikációs koronglövő Európa-bajokságot és a plzeni európai olimpiai kvalifikációs puska, pisztoly viadalt is törli.

Az atlétikai Gyémánt Liga szervezői azt követően, hogy a sorozat első három viadalát – Dohában és két kínai helyszínen – már elhalasztották, újabb három versennyel tettek ugyanígy: Stockholm május 24-én, Nápoly május 28-án és Rabat május 31-én lett volna házigazda.

A Magyar Íjász Szövetség arról tájékoztatta az MTI-t, hogy nem rendezik meg a berlini világkupaversenyt, amely eredetileg az utolsó kvótaszerző viadal lett volna a tokiói olimpia előtt. A június 21. és 28. közé tervezett viadal törléséről a nemzetközi szövetség végrehajtó bizottsága, a német szövetséget képviselő szervezőbizottság, valamint a berlini hatóságok közösen határoztak. Az Európa-bajnokságról, amelynek május 20. és 26. között Antalya adna otthont, még nem született döntés.

A Barcelona, az Atlético Madrid és az Espanyol labdarúgóklub is bejelentette: a járvány miatt új pénzügyi intézkedéseket vezet be a jövőbeli működés érdekében. Utóbbi együttesnél a játékosok, edzők és alkalmazottak fizetését hetven százalékkal csökkentik.

A korábbi halasztás után végleg törölték a japán és az orosz baseball-bajnokságokat, egyik országban sem fejeződik be az idény, ahogyan a Koreai Köztársaságban sem.

A Német Labdarúgó Szövetség bejelentette, az eredetileg április 21-22-re kiírt kupaelődöntőket is elhalasztják, mivel a bajnokság is legalább április 30-ig szünetelni fog. A négy között a címvédő Bayern München a 2018-as győztes Eintracht Frankfurttal, a negyedik ligás Saarbrücken pedig a Bayer Leverkusennel találkozik. Az elődöntőknek új időpontja még nincs.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) elhalasztotta a június 25-28. közé tervezett hegyikerékpáros világbajnokságot. A németországi eseménynek egyelőre nincs új időpontja, arról a következő hetekben egyeztet majd az UCI és a versenynek otthont adó Albstadt.

