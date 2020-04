A Forma-1-es csapatok beszálltak az egészségügy megsegítésébe

Minden Forma-1-es istálló gyárában egészségügyi felszerelések készülnek, mondta Jánvári Zsolt, a Williams versenycsapatának magyar tagja.

Elindult egy közös projekt a Forma-1-es csapatokkal és az egészségügyi felszereléseket gyártó cégekkel arról, hogy a felszabadult gyártókapacitást megpróbálják hasznosítani, például lélegeztetőgépeket, maszkokat gyártsanak. Tudomásom szerint minden Forma-1-es istálló benne van ebben a projektben, és ott igyekszik segíteni, ahol tud, tehát manapság mindenki egészségügyi felszereléseket gyárt

– nyilatkozta az M1-en Jánvári Zsolt.

Elárulta azt is, hogy a Williams összeállt egy angol céggel, amely eddig heti hét darab lélegeztetőgépet gyártott, most viszont megpróbálják feltornázni heti kétszázra, és úgy néz ki, ez sikerül is.

Folyamatosan pörgetik fel a darabszámot, jól haladunk, eddig minden rendben van

– közölte Jánvári, aki az eszközök végső tesztelését végzi.

Hozzátette, mindenki önként jelentkezett a programra és nagyon lelkesen dolgozik, de alapvetően az összes csapat versenyezni szeretne.

A Forma-1-es idény március 15-én kezdődött volna Ausztráliában, de azt a futamot, majd további hetet törölni, vagy halasztani kellett a világjárvány miatt. Jelen állás szerint leghamarabb a június közepére tervezett Kanadai Nagydíjon kezdődhet a szezon.

Jánvári felidézte, hogy három héttel ezelőtt Melbourne-ben nagyon szomorúan vették tudomásul a híreket, mindenki nagyon szeretett volna versenyezni, dolgozni. Annyira rossz volt a hangulat, hogy többen megkönnyezték a halasztást.

Hozzáfűzte, a folytatásról még mindig nincs hivatalos információjuk, továbbra is képlékenyek a tervek, de remélik, hogy a módosított versenynaptár tartható lesz.

Aktív élethez vagyunk szokva, most mindenki a földre van kényszerítve, itthon kell ülnünk, ez elég rossz hatással van ránk

– magyarázta.

A Williams jelenlegi, a Haas korábbi munkatársa közölte, amennyiben sikerül megvalósítani a nyári kezdést, akkor élete legnehezebb szezonja elé néz, mert

ha ennyi versenyt bezsúfolnak a maradék időre, akkor minden héten úton leszünk.

Mint kifejtette, a versenyautók készen vannak, a csapatnak már nem nagyon van munkája velük, sőt a fejlesztéseket le is állították, hogy senki ne tudjon előnyt kovácsolni a helyzetből.

Az alkatrészek is készen vannak, nekünk ilyenkor már csak a versenyekre kellene összpontosítanunk

– magyarázta.

Cikk- és címlapkép: AFP

(MTI)